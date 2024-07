¿Peso Pluma tiene nueva novia?, rumores aseguran que sí

En los últimos meses la vida amorosa de Peso Pluma ha sido tema de conversación, primero por su ruptura con Nicki Nicole y después por su acercamiento con Anitta, que generó rumores de romance. Ahora, se especula sobre una tercera persona con la que vinculan al cantante de “Ella baila sola”.

De acuerdo con el programa de Telemundo En la punta de la lengua, Peso Pluma fue vinculado de forma romántica con la tiktoker Hanna Howell tras una reciente publicación en Instagram.

Se trata de una foto, que publicó Howell, en la que se ven dos manos entrelazadas con dos pulseras iguales: la de la tiktoker y la otra, según los rumores, podría ser la de Peso Pluma, quien ya la seguía en Instagram.

Tras la ola de rumores que desató la publicación, Howell puso su cuenta de Instagram privada. Hasta el momento, el cantante mexicano no ha desmentido los rumores.

¿Cómo es la relación entre Peso Pluma y Anitta?

En los últimos meses, Anitta y Peso Pluma han protagonizado una ola de rumores que aseguran que tienen un romance. Especulaciones que han sido alimentadas por algunas apariciones públicas de los artistas que parecieran insinuar a que hay algo más que solo una amistad.

Recientemente, Anitta habló sobre su relación con el mexicano. En una entrevista con Sale el Sol, la cantante brasileña aseguró que entre ambos hay mucho amor, pero indicó que no quieren ponerle título a lo que hay entre ellos.

“Creo que yo y él nos amamos mucho y esto es lo que importa. Creo que la gente siempre tiene esta necesidad de poner rótulos en las cosas, a mi me gusta vivir la vida, y a ver lo que pasa yo soy más relajada con esto”, dijo Anitta sin aclarar si su relación era romántica.

La cantante ha dicho en varias oportunidades que no tiene problemas en hablar públicamente de su vida privada, pero prefiere ser reservada cuando sus asuntos personales involucran a otra persona.

“Cuando son asuntos privados de mi vida que solo tienen que ver conmigo yo hablo como si nada, a mi no me importa”, dijo la artista a Telehit.

En mayo, la cantante de “Bellakeo” se refirió a los comentarios de sus fanáticos sobre su relación con el cantante mexicano en una entrevista con Entertainment Tonight.

“Creo que simplemente les agradamos”, dijo Anitta sobre los rumores de una supuesto romance entre ella y Peso Pluma.

“Creo que ambos tenemos una gran energía. Creo que a los fans les encanta ver a dos personas con gran energía juntas”, agregó sin confirmar o desmentir los rumores.

Tras su presentación el año pasado en TikTok In the Mix y su reciente aparición en los Latin American Music Awards, los rumores sobre un supuesto romance entre ambos cantantes inundaron las redes sociales, sobre todo porque al parecer su mostraron muy cariñosos en el after party de los Latin AMAs, donde fueron vistos dándose otro beso.

Seguir leyendo: