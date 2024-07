Héctor Bellerín aboga por la igualdad de salarios en el fútbol masculino y femenino

Héctor Bellerín siempre ha sido un jugador de fútbol profesional que se ha sabido destacar y diferenciar del resto, especialmente por su forma de vestir, bastante peculiar, así como su manera de pensar y a la hora de decir y defender sus conceptos y argumentos, algo que define su carácter sin duda alguna. Y es precisamente ese carácter, esa personalidad, lo que le lleva a tener inquietudes más allá de lo que es la parte deportiva, dentro del campo del balón pie.

En el podcast ‘En clave de Rhodes’ de la Cadena Ser, Bellorín estuvo como invitado y dejó ver parte de esa personalidad y que también se preocupa de temas sociales en el mundo.

Reducir, igualar la brecha de los salarios

Por ejemplo, el jugador que hace vida en el club Real Betis de España, pidió la igualdad de oportunidades y salarios entre el fútbol masculino y femenino, algo que ha sido un tema constante sobre la mesa: “Me parece súper necesario. Lo que sé, lo que deseo y lo que es justo es que todos ganemos lo mismo, que seamos igual de profesionales, que tengamos los mismos derechos y que exista igualdad. ¿Cómo hacemos eso? Es algo que aún no sé”.

Bellerín considera que son los hombres los que deben dar el paso hacia adelante para que esto suceda y se pueda conseguir un gran cambio: “Lo que sí que sé es que el fútbol masculino tenemos que ser los primeros en ayudar. Tenemos la plataforma, los recursos, hemos caminado ese camino porque ellas no podían. Empieza por nosotros porque la sociedad ya está haciendo ese cambio. Mira la final del Mundial. Tenemos que coger responsabilidad: clubes, entidades, grandes ligas… Tenemos un poder muy fuerte. Se utiliza para las cosas que a cada uno les interesa. Como si nos fueran a quitar un trozo del pastel y es todo lo contrario, sería lo mejor para todos”.

El futbolista considera, de todos modos, que no es el jugador el único culpable de esto, sino que se trata de un problema estructural desde un principio: “No se puede culpar sólo al futbolista. Venimos hechos, te hacen funcionales, te hacen máquinas. Estás preparado para entrenar, competir, ser productivo. Te dejan pensar en el campo, pero lo personal desaparece. Aún sigue habiendo equipos sin recursos para psicólogos”.

Las redes sociales y su problemática

También abordó otro tema que ha sido bastante preocupante y que ha sido discutido: las redes sociales y cómo éstas son aprovechadas para atacar al deportista: “Lo normal es que como futbolista te traten de tonto. A mí me han llegado a decir que no juego bien porque estoy pensando en la ropa. Entiendo la dificultad. He tenido compañeros como Borja, Aitor e Isco que se expresan. Somos pocos y estamos en el mismo sitio. Me han llamado lesbiana por llevar el pelo largo. Doblemente homófobo”.

¿Homofobia en el fútbol?

Otro asunto que también abordó fue el de la homosexualidad en el mundo del balón pie: “Los futbolistas no estamos ahí todavía, falta mucho. Hay un partido de apoyo a colectivos, pero de puertas para dentro hacen falta muchos cambios. Es algo que hay que cambiar desde abajo. Educación en las canteras, de consentimiento, de cuidados, de salud mental… esto pasa en otras industrias y en la calle. El fútbol es un ambiente ampliamente masculinizado”.

Bellerín volvió a demostrar que, además de ser jugador de futbolista, es una persona concienciada con lo que le rodea como persona y que no tiene problema alguno en alzar la voz para ser y hacer la diferencia.

