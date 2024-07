Pedro Pascal compartió la primera foto junto al elenco de The Fantastic Four

Oficialmente, comenzó la producción de The Fantastic Four. Así lo hizo saber el actor chileno Pedro Pascal a través de sus redes sociales esta semana.

El jueves, el actor de 49 años compartió la primera foto junto a sus compañeros de elenco en la película de Marvel. “Nuestra primera misión”, escribió Pascal para acompañar la publicación sin dar más detalles.

En la foto, Pascal aparece junto a Vanessa Kirby, que interpretará a Sue Storm; Joseph Quinn, que será Johnny Storm; y Ebon Moss-Bachrach, que dará vida a Ben Grimm.

Por su parte, Pedro Pascal interpretará a Reed Richards, también conocido como Mr. Fantastic en el filme de Marvel.

El elenco de The Fantastic Four lo completan Ralph Ineson, Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne y Julia Garner, quien fue la última en unirse al proyecto y que interpretará a Silver Surfer.

La película será dirigida por Matt Shakman, mientras que el guion estará a cargo de Josh Friedman, Jeff Kaplan, Ian Springer y Eric Pearson.

En una entrevista con The Official Marvel Podcast, Shakman aseguró quela nueva versión de The Fantastic Four será totalmente diferente a las tres anteriores, tanto en la historia como en la cinematografía.

Se espera que la película se estrene el 25 de julio de 2025.

El particular método de Pedro Pascal para memorizar sus líneas

En febrero, durante una mesa redonda de la Fundación SAG-AFTRA con los nominados a los Premios SAG a Mejor Actor Masculino en una Serie Dramática, Pedro Pascal reveló su extraño método para memorizar sus líneas.

“Apuesto a que podría mostrarles un ejemplo físico psicótico de lo que tengo que hacer ahora para aprenderme mis líneas”, dijo Pascal en la videollamada en la que también participaron Billy Crudup, Matthew Macfadyen y Kieran Culkin, de acuerdo con Deadline.

“Esto es como la primera letra psicópata de cada palabra. Ves las letras, ¿verdad? Básicamente, soy el Unabomber”, agregó. “Supongo que usas la primera letra de cada una en estas torres o columnas, y es una forma muy, muy tediosa de aprender la línea para no tener que tomar decisiones”, explicó mientras sostenía una hoja con muchas letras garabateadas.

Sobre su confuso método para memorizar sus libretos, Pascal dijo que tuvo que empezar a aplicar ese sistema luego de varias experiencias en las que olvidó sus líneas. “Ni siquiera es algo artístico, es simplemente una forma realmente técnica que tuve que adquirir debido a esa terrible experiencia de olvidar mis líneas”, aseguró.

El actor contó que es el único método que le ha funcionado. También reveló que una vez probó con un auricular, pero no funcionó. “No pude hacer el ajuste”, dijo. “En una escena, frente a la cámara, alguien lo estaba haciendo y yo dije: ‘Déjame intentarlo’. Y lo encontré muy molesto”, contó.

