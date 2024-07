El gesto de Vanessa Kirby hacia Pedro Pascal para ayudarlo con su ansiedad

Pedro Pascal ya hablado antes sobre la ansiedad que le genera los eventos públicos. Por eso, en una reciente aparición en Comic-Con de San Diego, el apoyo de su compañera de elenco en The Fantastic 4, Vanessa Kirby, fue muy importante para él.

Antes de subir al escenario en el famoso Hall H, el actor chileno estaba muy nervioso y le hizo un gesto a la actriz británica para que tomara su mano. El tierno gesto fue captado en video por el público.

En el clip difundido en redes sociales se puede ver a Kirby tomar firmemente la mano de Pascal, luego de que el actor le hiciera un gesto para pedir apoyo.

Pedro Pascal sufre de ansiedad, cuando está con ansiedad suele intentar tener contacto con alguien.



Al evento también asistieron, además de Pascar y Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

El año pasado, Pascal contó que suele sentir ansiedad en eventos públicos, por lo que tratar de buscar la forma de mantenerse calmado, una de ellas es tratar de mantener la misma pose, con la mano sobre su estomago, donde dijo se concentra su ansiedad.

“¿Sabes por qué? Mi ansiedad está aquí”, le explicó a Bella Ramsey, señalando su abdomen, en una interacción que fue registrada por Variety.

Primera foto junto al elenco de The Fantastic 4

La semana pasada, Pedro Pascal compartió la primera foto junto a sus compañeros de elenco en la película de Marvel. “Nuestra primera misión”, escribió Pascal para acompañar la publicación sin dar más detalles.

En la foto, Pascal aparece junto a Vanessa Kirby, que interpretará a Sue Storm; Joseph Quinn, que será Johnny Storm; y Ebon Moss-Bachrach, que dará vida a Ben Grimm.

Por su parte, Pedro Pascal interpretará a Reed Richards, también conocido como Mr. Fantastic en el filme de Marvel.

El elenco de The Fantastic Four lo completan Ralph Ineson, Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne y Julia Garner, quien fue la última en unirse al proyecto y que interpretará a Silver Surfer.

La película será dirigida por Matt Shakman, mientras que el guion estará a cargo de Josh Friedman, Jeff Kaplan, Ian Springer y Eric Pearson.

En una entrevista con The Official Marvel Podcast, Shakman aseguró quela nueva versión de The Fantastic Four será totalmente diferente a las tres anteriores, tanto en la historia como en la cinematografía.

Se espera que la película se estrene el 25 de julio de 2025.

