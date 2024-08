Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01de agosto de 2024

Piscis

Aprende a deslindarte de problemas que no son tuyos y comienza a trabajar en los tuyos que son bastantes y los has hecho a un lado. Te viene la oportunidad de realizar un viaje que deberás de planear con mucho cuidado para evitar gastos innecesarios. Oportunidad de encamarte con amistad y la oportunidad de cerrar ciclos que habían quedado pendientes. Un viaje se aproxima y reuniones familiares te ayudarán a estar mejor. Recuerda que las personas más importantes para ti es tu familia y tú, nadie más, así que no pongas en un altar a quien no le merece. Ten cuidado con lo que saldrá de tu boca en lo que queda de esta semana pues podrías perder a quien de verdad importa. Si tienes pareja podrías enfrentar una situación algo compleja pues vienen celos muy fuertes debido a una persona de piel blanca. Si una vez caíste hoy te estás levantando con el doble de fuerza, utiliza esa energía para lograr tus planes y metas. Si bien es cierto que en tu pasado te fue de la fregada también es cierto que te llenarás de nuevas oportunidades y tendrás de dónde escoger. No permitas que amores del pasado regresen a tu presente pues sólo traerán problemas, vive tu presente y disfruta las oportunidades que van llegando a tu vida. Números de la suerte 24, 45 y 78.

Acuario

No te dejes llevar por chismes de otras personas, cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Hay una persona de tu pasado que te ha estado pensando mucho y que en próximos días sabrás de quién se trata. Ten cuidado con cambios de humor pues podrías lastimar con tus palabras a un familiar. Estarás madurando mucho, sin duda alguna ya no eres el mismo o la misma de antes, es importante que ya sientes cabeza y te dejes de fregaderas, la vida es bella, pero tú te la complicas mucho en otras tonterías. Chisme familiar se presentará en próximas fechas, no te dejes manipular por una amistad, quiere sacar información de ti. Dinero muy bueno que regresa a tus manos de ciertas perdidas que tuviste en tu pasado. Sale a la luz un chisme o comentario que podría involucrar tu persona o la de miembro de tu familia. Tu familia siempre será tu talón de Aquiles, ten cuidado con sobreprotegerlo. No te permitas caer ni fracasar por nadie, tienes vida y con eso podrás lograr todo lo que te propongas, el problema es que te dejas caer por cualquier tontería. Ten cuidado con una amistad cercana la cual pudiera meterte en problemas. Te va llegar un ofrecimiento laboral que va mejorar el área de los dineros y sobre todo de tu cartera. Números de la suerte 13, 27 y 56.

Capricornio

Es momento de cambiar tu manera de ver la vida y de ser más positivo ante lo que sucede a tu alrededor Mucha suerte en juegos de azar te viene la llegada de visitas del extranjero. Vienen cambios muy buenos pues un amor de tierras lejanas estará pensando mucho en ti, le mueves mucho el tapete. Recuerda que todo tiene un por qué, los errores del pasado se pagan por muy caros, cuida cada golpe y piedra que tires pues tarde o temprano regresará a ti. Se viene la separación de una pareja de amigos los cuales tenían mucho tiempo juntos. Ten cuidado con tu lengua, traes mucho veneno y podrías agarrarte de ciertos secretos que tienes para dañar a varias personas que te van a traicionar en próximos días. Piedras en tu camino siempre habrá, pero si te detienes a patear cada una de ellas jamás conseguirás tus objetivos. Debes aprender a no confiar en quien solo te busca cuando te necesita, envíalos a recordar la más grande de su casa y por paquetería no vale la pena perder su tiempo con alguien que no te valora. No te dejes llevar por chismes dentro de la familia los cuales pudieran venir afectarte muchísimo. Te viene la oportunidad de un cambio de casa o de vehículo. Números de la suerte 23, 34 y 67.

Sagitario

Cuidado con andar pensando en tonterías que no te llevan a ningún sitio y que solo te causan problemas y conflictos. Podrías entrar en conflicto con una amistad debido a que andará ladrando cosas de ti; no hagas caso y que no te afecten dichos chismes. No seas tan duro o dura con quienes te rodean o te costará mucho trabajo disculparte si te hacen mala cara. Ya no te dejes de nadie y quien te busque te va a encontrar, si permites insultos en tu contra te van a agarrar de tu títere, es mejor dejar las cosas en claro desde un principio. La vida te muestra muchas oportunidades de crecimiento en muchas áreas laborales, pero sobre todo en el amor, es momento que te pongas las pilas si quieres conseguir una relación estable. Ya deja de seguir tropezando con las mismas piedras, y deja de seguir con tu rutina que te está mermando tu vida y la de tu pareja en caso de tenerla, suelta eso que te hace daño, no le eches más limón a la herida y deja de martirizarte. No permitas que cambios de última hora en el amor te conduzcan pro caminos equivocados. Hay muchas oportunidades de un viaje que se comenzarán a concretar dentro de un mes. Números de la suerte 27, 48 y 89.

Escorpión

Mi querido Escorpión no te dejes llevar por tu enojo, una persona te va sacar de control en próximos días y buscarás la manera de desquitarte, ten calma y paciencia que cada quien tendrá su merecido. Es momento que analices lo que has hecho de tu vida y hacia donde te diriges pues andas bien perdido o perdida, ponte metas y consolídalas y que ninguna persona te limite en lo que quieres, buscas y deseas. Ten mucho cuidado en lo que deseas pues el universo podría ponértelo frente a ti a alguien de tu pasado. Relaciones prohibidas aparecerán en próximos días, aléjate, aprende a respetar lo que no es tuyo y a respetarte a ti como persona. No naciste pa ser postre de nadie. Si tienes pareja vienen cambios importantes en los cuales las relaciones se va a consolidar más que nunca, una situación hará que el amor crezca mucho. Es probable que comiences a desprenderte de esas personas que en el pasado te dañaron y que te negabas a soltar. Cambios en tu estado de ánimo muy perros en los cuales estarás dentro de una etapa complicada, te podrías deprimir demasiado en estas fechas así que trata de no darle demasiada importancia a esos estados desánimos. Cuídate de traiciones que pudieran llegar en el área laboral. Números de la suerte 29, 36 y 55.

Libra

Mi querido Libra viene la oportunidad de mejoras en los dineros pero ten paciencia y no gastes dinero que no tienes en cuestiones que no necesitas. Oportunidad de crecimiento en tu trabajo con un cambio de puesto o la propuesta de un nuevo empleo que te dejará mejores ingresos, no sueltes ningún trabajo hasta no tener asegurado el otro. Te vienen cambios muy buenos en el área de la económica, necesitas ponerte ya las pilas y no gastar dinero en cuestiones que no necesitas, has tenidos oportunidades de crecimiento sin embargo apenas te llega un dinerito y te lo gastas. Momento de mandar a la ñonga a esas personas envidiosas que solamente ladran y ladran, pero no aportan nada y ni pa el gasto dan, esa gente es la que menos debería de preocuparte. El pasado retorna y no será para nada bueno, ponte buzo o te meterás en problemas. Cuídate mucho de críticas pues aparecerán en estos días, vendrán de personas que te han envidiado mucho desde hace algún tiempo. Ya no te culpes por errores que no cometiste, no son tuyos, date la oportunidad de meditar y de perdonarte cualquier falla que hayas cometido, se te da mucho el flagelarte y hacerte daño y por esa razón muchos de tus sueños y metas no han logrado concretarse. Números de la suerte 32, 45 y 78.

Virgo

Mi querido Virgo es momento de cambio de planes y de enfocarte en lo que deja algo de provecho en tu vida, ya no es momento de perder el tiempo en tonterías. Si tienes pareja, se presentarán situaciones que los unirán más que nunca y hay posibilidades de embarazos en la familia. Deja ya de estar pensando en cosas que no son o quizás nunca sucedan, pon los pies en la tierra y dedícate a tu presente o de lo contrario solo dejarás pasar la vida. Cuídate las espaldas de una persona que busca verte mal y y hará todo lo posible por afectarte de muchas ma eras. Cuídate de robos y perdición de objetos pues podrían presentarse en este fin de semana. Es probable que se den pleitos o discusiones en la familia, que eso no te altere, no des opiniones si desconoces lo que pasa. No descuides tu parte emocional y trata de que siempre exista un balance en tu vida, bájales a los excesos que no te llevarán a ningún lado sobre todo si tienen que ver con el alcohol o desvelos. En el amor muchas oportunidades, pero eres muy complicado pues has tenido prospectos para ser feliz, pero sigues exigiendo algo que sabes que por derecho no te corresponde. Números de la suerte serán el 12, 24 y 36.

Leo

Se viene una racha bastante positiva a tu vida en la cual el dinero va comenzar a fluir de muchas maneras y deberás de aprovecharlo bien para pagar deudas y salir de situaciones que te tenían la cuerda en el cuello. Si tienes pareja es importante que no la descuides tanto pues hay personas que te quieren comer el mandado, algunas ocasiones muestras más atención a otras personas que a las que en realidad importa. Se termina el mes de julio y con el deberás de enfocarte en tu salud en este mes de Agosto. Hay un negocio que has traído en mente y que nomás no se ha logrado consolidar, estas en una etapa muy perra en la cual si te pones las pilas harás algo bueno que te dejará grandes ganancias. No trates de ocultar tus sentimientos con quien te muestra los suyos, aprende a ser más abierto en ese sentido o podrías perder lo que más quieres. Oportunidad de un viaje y te van a cancelar una salida que estabas planeando con una amistad. Te viene la oportunidad de meterte en un triángulo amoroso, no caigas en esas cuestiones que solo te afectarán sentimentalmente y al final terminarás como el perro de las dos tortas. Cuídate mucho de traiciones de amistades y ten cuidado con jefes o compañeros de trabajo pues podrían ponerte trabas para que logres tus metas y tus objetivos. Números de la suerte son el 16, 35 y 56.

Cancer

Mi querido Cancer debes saber que las personas que merecen estar a tu lado son esas personas que te apoyan siempre y han estado contigo en los peores momentos. Cuídate mucho de traiciones, andas levantando muchas envidias y muchas amistades de las que te rodean no te ven con buenos ojos. Noticias favorecedoras aparecerán y tienen que ver con el área laboral. No temas a nuevas oportunidades en el área de proyectos pues ahí podría estar la clave para tener mejores ingresos. Si tienes desconfianza de la persona que amas pregunta e investiga y quítate esa duda que está constituyendo una bomba de tiempo. Vienen días de mucha reflexión sin embargo te pondrás triste al recordar quien se fue. Hay una amistad que tiene mucho interés por ti, pero tu desconfianza no te hace dar el siguiente paso. Cuidado con golpes y caídas que estarán a la orden del día y podrías ir a parar al hospital. Te enterarás de una noticia que te dejará mucho que pensar sobre una persona pues muchas cosas que te negabas a creer saldrán ciertas, las decepciones aparecerán, pero sabrás aceptar las cosas. Ponte ya las pilas pues solo así lograrás concretar tus metas y esfuerzos, es posible que andes algo pensativo sobre cierta persona que días te muestra interés hacia ti y otros días se aleja. Números de la suerte el 19, 34 y 56.

Géminis

Te vienen muchos cambios que te ayudarán a salir del hoyo en el que te encuentras financieramente en este momento, ya no te dejes llevar por chismes de lavadero que solo buscan sacarte de tu zona de confort y perjudicarte en todos los sentidos. No te dejes llevar por un amor del pasado que va venir hablarte bonito al oído. Ya no temas a cambios, arriésgate que es la única manera en que lograrás cambiar todo lo ordinario de tu vida. No des más de lo que recibes y no te enojes por cuestiones que van a pasar sin problema y tienen solución. Un viaje se cancela debido a falta de presupuesto y de interés por parte tuya y de amistades. Ya no te caigas por nadie, ni guardes rencores que no es momento de amargarse sino de vivir y disfrutar. Es probable que te lleguen las tristezas al recordar a quien se fue o ya no está a tu lado. Déjate de tonterías y atiende tu vida, no es momento de tomar represarías en contra de nadie, la vida se encargará de hacerte justicia y poner en su lugar a las personas que te han dañado o puesto piedras en tu camino. Ponte ya las pilas y no caigas más en fregaderas que solo te dejen como él o la débil de la historia, tienes todo pa tener a quien se te de tu regalada gana, pero te atontas mucho al esperar que las personas sean como tú. Números de la suerte 23, 45 y 78.

Tauro

Mi querido Tauro debes entender que no estás para complacer a nadie sino para que te complazcan, cambios de última hora en el amor que te van a dejar un buen sabor de boca en todos los sentidos. Hay una persona de la familia que podría caer en cama pon mucha atención porque va necesitar mucho de tu ayuda. Es probable que amistad caiga en cama, va a haber ciertos problemas de salud todo va a estar bien, no te preocupes tanto. Déjate de flojearle y ponte ya las pilas, el amor no lo vas a encontrar ya construido, sino que tendrás que buscar a la persona adecuada con quien sembrarlo y hacer que crezca y alimentarlo. Si tienes pareja una discusión o problema que tiene que ver con dinero o familia podría ocasionar un grave problema. Te buscará una amistad para contarte sus problemas, sino sabes cómo apoyarl@ no le des falsas esperanzas. Siempre bien duro con quien quiere fregarte o lastimarte, siempre con la actitud al 100 no te dejas de nadie y no ha existido la persona que logra manipularte o hacerte sentir mal. Amor de lejos se fortalece, posibilidades de reencuentros con familiares. Tus números de la suerte para este día serán el 28, 47 y 89.

Aries

Mi querido Aries es momento de dirigir tu energía a ese sueño y meta que traes en mente, no te dejes llevar por amores del pasado que buscarán afectarte de alguna manera con chismes sobre ti. Vienen días en que estarás muy melancólico y no traerás nada de ganas de seguir, has a un lado todas esas tristezas y date cuenta que la vida es ahora y que no se volverá a repetir. Momento de quitar de tu casa todo eso que ya no ocupas o necesitas pues suele almacenar malas energías las cuales impiden tu crecimiento. Ten cuidado con cambios de última hora en tu alimentación que pudieran ocasionarte malestares estomacales e ir a parar al hospital. El amor se ha vuelto algo que ya no es necesario en tu vida pues sabes que es mejor vivir con lo que viene siendo la soledad más que nada que con una persona que no te sirve ni para ir a incomodar a su madre. La vida es muy corta y ésta te llenará de oportunidades en muchas áreas, sin embargo, deberás de ser muy inteligente pues habrá personas muy envidiosas, ten cuidado con problemas respiratorios pues estarán a la orden del día. Inicias trámites, cuídate de pérdidas de objetos y de caídas pues estarán a la orden del día. Números de la suerte 25, 56 y 79.