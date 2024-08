¿Por qué Pitbull Cruz se ha ganado el cariño de los mexicanos?

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), se ha convertido en uno de los boxeadores más queridos de México porque ha demostrado no tener miedo a enfrentar grandes desafíos y por su entrega en cada una de sus peleas.

En una entrevista con La Opinión, el mismo Pitbull Cruz explicó por qué cree que los fanáticos mexicanos han creado esa conexión con él y piensa que el darle a la gente lo que quiere ver es la forma en la que le retribuye lo que pagan para verlo.

“Yo no he hecho nada más que enfocarme en mi campamento, dar día a día lo mejor de mí y en cada pelea entregarme porque yo solo voy a desquitar lo que la gente gasta en cada presentación que yo haga, ya sea antes de comprar el pago por evento donde yo me presento, desde el comprar un ticket, desde el estar haciendo lo que sea, pero siempre enfocado”, dijo.

El Pitbull Cruz es uno de los boxeadores más queridos en su país en la actualidad. Crédito: John Locher | AP

“Cuando me toca mi pelea yo siempre desquito eso que la gente gasta de alguna manera. Entonces siempre voy a hacer mi trabajo, pues para que la gente sea la ganadora y quede muy contenta. Y bueno yo voy a entregarme siempre al 100% en cada pelea“, agregó.

¿Cuándo pelea el Pitbull Cruz?

Después de callarle la boca a Rolando ‘Rolly’ Romero como lo prometió, el mexicano no perdió el tiempo y pondrá en juego por primera vez su título de peso superligero de la AMB contra José ‘Rayo’ Valenzuela este sábado 3 de agosto.

La pelea entre ambos será el duelo co-estelar de la cartelera que protagonizará el duelo entre Terence Crawford e Isroil Madrimov en Los Ángeles, evento que marcará el debut de Turki Alalshikh en Estados Unidos y se realizará en el BMO Stadium.

El retador mexoamericano se recuperó de una mala racha de dos derrotas consecutivas y ahora tendrá la oportunidad de intentar coronarse campeón mundial en su debut en las 140 libras. De acuerdo con algunos expertos en el deporte, el Pitbull Cruz tiene la ventaja, pero el Rayo Valenzuela podría darle una dura pelea al monarca en su primera defensa del título.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, logró un importante triunfo ante Rolly Romero y es el nuevo poseedor del título mundial de la AMB en las 140 libras en su debut en la categoría. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 26 victorias (18 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

José ‘El Rayo’ Valenzuela, de 24 años, buscará arrebatarle el cinturón al mexicano para coronarse campeón mundial por primera vez en su carrera. El estadounidense tiene marca de 13 victorias (nueve por la vía del nocaut) y dos reveses como peleador profesional.

Sigue leyendo:

· Pitbull Cruz pronostica victoria sobre el Rayo Valenzuela

· Pitbull Cruz responde si revancha con Gervonta Davis sucederá en el futuro

· Rayo Valenzuela predice que le hará daño y noqueará a Pitbull Cruz