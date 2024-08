Horóscopo de Mhoni Vidente: semana del 5 al 10 de agosto 2024

Mhoni Vidente revela qué le espera a los 12 signos del zodiaco en la semana del 5 al 10 de agosto de 2024. La astróloga comparte la carta del tarot que gobierna a cada uno, sus números, colores de la suerte y más predicciones.

Aries

Semana mágica del signo de fuego, es decir, que podrás lograr los objetivos que tienes en mente y viene la renovación de un contrato de trabajo, así que debes de analizarlo muy bien y empezar esa nueva era en tu vida, recuerda que si tú le haces caso a los comentarios negativos que dicen de ti eso los hará más fuerte a tus adversarios, aprende a ignorar que solo es envidia lo que tienen hacia tu persona.

Tus números mágicos son el 07, 18, 23 y tu color de la abundancia el amarillo y azul, tu carta del tarot es la Mago que significa enterrar el pasado y formar un mejor futuro en tu vida, quitarte amores tóxicos y amistades que solo buscan un interés en tu persona.

Esta carta del tarot significa transformar tu vida para bien que es tu mejor tiempo y época de progreso, tu mejor día el 7 de agosto, son tiempos de pensar más en ti y poner más atención a tu vida sentimental, te viene un amor muy compatible que te sentirás pleno, sales de viaje con tu familia que te vas a divertir mucho.

Tauro

Semana de comenzar de cero, es decir, que puedes tener lo que tanto esperas de tu trabajo y negocio que solo deberás de reacomodar todo lo que estás haciendo y empezar a tener éxito cuestión de días, recuerda que el Tauro es terco por naturaleza y eso le lleva a buscar siempre la abundancia en su vida a como dé lugar que va a ser unos días de cambios positivos de ofertas laboral.

Ten cuidado con un amor del pasado que solo está hablando mal de ti, trata de protegerte de esas energías negativas.

Te invitan a salir de viaje por cuestión laboral, tramitas un crédito bancario para el cambio de residencia, tu punto débil va a ser el cerebro y estrés así que sigue con el ejercicio que eso te va a ayudar a relajarte.

Tus números mágicos el 05, 16, 27 y tu color el naranja y blanco, tu mejor día el 8 de agosto, tu carta del tarot la Estrella. Semana de tener triunfos que no esperabas y la llegada de un amor nuevo y compatible.

Géminis

Semana de salir de todos los problemas que venías atravesando de días pasados. Esta semana se va a dar la oportunidad que tanto estabas esperando en cuestión laboral, es decir, el puesto de jerarquía y la llegada de un dinero extra.

En estos días tienes que tener cuidado con los chismes de tu ambiente laboral, es mejor no comentar nada de nadie para que no tengas ningún problema.

Te haces una cirugía médica que todo va a salir de lo mejor, tramitas tu título o tesis universitaria, ya no busques a ese amor que se fue, recuerda que si no te busca es que no le interesas, tu mejor día el 6 de agosto y tus números mágicos 03, 25, 33 y tu color de la prosperidad es el azul y rojo.

Tu carta del tarot es El Sol, sin duda el dinero te sonríe en estos días esta carta de recomienda que salgas a caminar con los primeros rayos solares que eso te va a ayudar a renovar energías positivas; ya no busques la aceptación de los demás, tu sigue así de original que no todos somos monedita de oro.

Cáncer

Empieza era de tu signo que sin duda van a ser días de realizarse en cuestión personal, recuerda que tu signo tiene la facilidad de ser un gran empresario y líder social por su carisma y su gran sentido de hacer unos negocios, pero eso sí, debes de no ser tan confiado con las personas que te rodean, no todo mundo te desea el bien, así a saber diferenciar quien realmente son personas leales.

En esta era encontrarás el verdadero amor y si ya tienes pareja va a ser de consolidar tu relación sentimental.

Sales de viaje con tus amigos, te llegan un regalo de un amor nuevo que no esperabas que te harán sentir de lo mejor.

Ten cuidado con las deudas del pasado, trata de arreglar esos asuntos legales, tu mejor día va a ser 5 de agosto tu color el naranja y blanco, tus números de la suerte es el 08, 19, 22 tu color es el verde, tu carta de tarot La Fuerza, que te dice no te rindas y no tengas miedo que la fuerza espiritual estará de tu lado.

Leo

Semana de mucho trabajo y juntas en tu contorno laboral, viene revisión de tus superiores así que trata de tener todo al día en cuestión de trabajo.

Van a ser unos días de empezar otra vez con tu rutina de ejercicio y tu buena alimentación, que eso te hace verte de lo mejor y ser el conquistador del Zodiaco, yo sé que recuerdas mucho un amor del pasado, pero ese tiempo ya pasó a veces uno gana perdiendo y esa personas no estaba en tu futuro.

Te invitan a un negocio unos amigos, trata de emplearte tú mismo porque a tu signo siempre brilla el éxito en cuestión laboral.

Tu mejor día va a ser el 7 de agosto, tus números mágicos el 04, 15, 66 y tu color de la prosperidad el amarillo y rojo.

En la carta del tarot te salió La Muerte, pide que se te va a dar lo que tanto estabas buscando, es decir, las energías cósmicas positivas van a estar a tu favor.

Tendrás un golpe de suerte en cuestión de juegos de azar, te invitan a salir de viaje con tus amigos para festejarte tu ve preparándolo que eso te va a ayudar a renovar energías.

Recuerda que la soberbia solo hace que enemigos gratos aprende a ser más humilde y no platicar tanto tus éxitos.

Virgo

Van a ser unos días de muchas buenas noticias y sorpresas económicas, recuerda que tu signo está en su mejor época y por eso te recomiendo esta día 6 de agosto prender una veladora de color blanca y ponerte mucho perfume para estimular la suerte, trata de hacer tus peticiones en una hoja y quemarla con la llama de la vela para se conceda más rápido.

Te llega la propuesta de poner un negocio, tu acéptalo te va a ir de lo mejor. Sabrás de un casamiento de un familiar, terminas de pagar tu carro y decides comprar otro más reciente que tu signo siempre se quiere sentir que está progresando en su vida.

Tus números de la suerte son 00, 13, 50, tu mejor día el martes, tu color de la prosperidad el blanco.

En la carta del tarot As de Bastos que esta carta es la mejor, te indica que tendrás unas semana llenas de oportunidades y que tu dinero te va a rendir de mejor manera.

Te recomienda hacer inversiones de casa que la carta del As de Bastos te va a ayudar a tener mejor economía, pero también esta carta te advierte que tienes enemigos ocultos que no debes de ser tan confiado y que siempre debes protegerte con tus rituales de protección.

Libra

Semana de estar con nuevas ideas sobre tu trabajo y desempeño personal, que tu signo siempre busca la estabilidad en todos los sentidos y estos días van a ser de muy buenos proyectos de trabajo, solo cuídate de no platicar tus planes.

Trata de seguir con la dieta que tu signo lo domina el comer sin hambre, así trata de mentalizarte que necesitas un cambio radical en tu aspecto verte de lo mejor.

Sales de viaje y te vas con tu familia de paseo, recibes un dinero extra por comisiones y bono en tu trabajo, en el amor ya no le des tantas vueltas tu déjate querer y no ser tan dramático.

En la carta del tarot El Loco, que esto significa que tu carisma y calidez humana hace que seas una persona que siempre esté llena de buenas energías, pero también te advierte a no confiar tanto en los amores y amistades que siempre te van a querer traicionar, así te recomienda que pongas una barrera de luz espiritual alrededor de ti invocado a los Ángeles protectores.

Esta carta también te dice que tendrás mucha suerte en juegos de azar con los números 17, 99 y tu color el amarillo y rojo tu mejor día el 5 de agosto.

Escorpio

Semana de estar con muy buenas energías a tu alrededor, solo trata de ser un poco más ordenado en todo lo que vayas a realizar para que te alcance el tiempo, ya no le des tanta importancia a las críticas de personas que solo te envidian, que tu signo tiene la fuerza de quitarse toda esa energía negativa con solo desearlo.

Sales de viaje por cuestiones de trabajo y la visita de unos familiares, piensa en una relación más formal con tu pareja, te llega un dinero extra trata de pagar tus deudas y ya organizarte más en tus gastos, a los Escorpio que están solteros les va a llenar un amor del signo del elemento aire que va a ser muy compatible contigo.

Resuelves unas pagos atrasados, en la carta de Tarot te salió la carta El Ermitaño, esto significa que tendrás toda la ayuda espiritual necesaria para salir de tus problemas que cualquier ritual o encantamiento te va a funcionar por la fuerza de los astros y que tú eres el poder de la transformación positiva.

Tendrás un golpe de suerte el martes con los números 02, 41, 77 y trata de usar más color azul y verde en tu ropa para atraer más suerte tu mejor día el 9 de agosto.

Sagitario

Semana de seguir con tus proyectos de vida, es decir, ya formar un patrimonio para tu futuro y buscar la mejor opción de trabajo, que tu signo es el más fuerte para atraer el dinero, así que no desaproveches estas oportunidades de crecimiento que se te va a dar en estos días.

Sales de viaje por cuestiones de trabajo y vas a visitar a un familiar enfermo, ten cuidado con tu celular, trata de cuidarlo más para que no se te dañe y cambiarlo por uno más reciente.

En cuestiones de trabajo, juntas de última hora para cambios de personal y puestos, en cuestiones de escuela presentas un examen para entrar a la universidad o maestría.

En la carta del tarot te salió El Carruaje, esta carta te indica que es el tiempo de estar un poco más en concentrado en tu futuro y realizar tus metas de vida, que en estos días vas a encontrar la paz interior que tu signo como es fuego y a veces es muy drástico consigo mismo y se castiga mucho, por eso esta carta del tarot te dice que es el tiempo de quererse más.

Recuerda que la ley espiritual nos dice como es adentro es afuera, así trata de mantearte siempre con tu mucha fe, tendrás un golpe de suerte con los números 19, 33, 50 tu color el rojo y blanco tu mejor día el 7 de agosto.

Capricornio

Semana de estar con algo de problemas en cuestión de trabajo, recuerda que tu signo su elemento es tierra y eso te hace muy perfeccionista y le molesta que los demás no lo sean y eso te da una desesperación extra en tu trabajo y vida diaria, por eso se te recomienda que trates de estar en paz y no buscar problemas donde no los hay.

Días de hacer unas compras para tu hogar y pintar tu casa, recuerda que estás en una etapa de estar viviendo de lo mejor.

Te pagan una deuda del pasado, a los Capricornio que están en pareja estarán pasando por una etapa de seguir viviendo en paz. Te invitan a salir de viaje ahora en estos días, tu ve que te vas a divertir mucho.

En la carta del tarot te salió As de Oros, esto significa que debes de confiar más en tu poder de decisión y avanzar en tu vida laboral, que esta carta te indica el éxito en tus manos.

También te aconseja que no debes atarte a complejos del pasado que tiene que avanzar y que ames lo que tiene. El día el 5 de agosto, un golpe de suerte con los números 04, 30, 67 y tu color de la abundancia es el rojo y blanco.

Acuario

Semana de estar con las energías de tu trabajo muy revueltas, es decir, que se avecinan cambios de puesto así trata de estar alerta de lo que vaya a pasar.

Te buscan para invitarte a una boda, haces unos cambios en lo amoroso y tratas de ya quitarte personas tóxicas en tu vida, recuerda que tu signo nunca va a estar solo, siempre va a tener una pareja a su lado.

En esta semana conocerás personas más compatibles con tu signo, te llega la propuesta de irte a vivir en el extranjero para un nuevo trabajo y estudios.

Cuídate de problemas de nervios y alteración de tu mente que tu signo es el más sensible de su cerebro, así que salte hacer ejercicio para que te relajes.

Sigues con la dieta que ya te estás viendo de lo mejor. En la carta del tarot te salió La Rueda de la Fortuna, esto te indica que la vida es una aventura que necesitas arriesgarte más en conseguir lo que deseas y dejar un poco tu estado de confort, que tu energía vital es muy poderosa y que no la desperdicies que va ser unos días de recibir nuevas oportunidades de trabajo que las acepte.

Tus números de la suerte el 13, 15 y tu color el rosa y amarillo, tu mejor día el 6 de agosto.

Piscis

Semana de suerte para tu signo. Van a ser unos días de cambios radicales en cuestión de trabajo, pero para mejorar que tienes que analizar todas tus opciones para crecer más en tu vida económica.

Haces unos pagos de tarjeta de crédito y te ponen al corriente con tus deudas, te invita a salir de viaje con tu familia en estos días, recibes un reconocimiento en tu escuela y cursos que eso te va a motivar a seguir actualizándote más profesionalmente.

En cuestión de pareja amorosa solo ten cuidado con las traiciones y si vez que ya no se quieren, trata de platicar con tu pareja y darse un tiempo antes que terminen muy mal.

Mandas a arreglar tu coche de las llantas, a los Piscis que están solteros les va a venir un amor del signo de Cáncer o Capricornio que va a ser muy compatible con tu signo.

En la carta del tarot te salió El Mundo que esto significa que tiene el poder en esto momento de hacer los cambios necesarios, pero recuerda que existe el efecto mariposa, es decir, que cualquier cosa que por pequeño que sea esa decisión repercutirá en toda tu vida por eso esta carta te recomienda siempre pensar dos o más veces lo que vayas hacer con tu destino.

También te indica que llegarás muy lejos y que darán un puesto de jerarquía en tu trabajo. Suerte con los números 08, 37, 55 y trata de usar más el color azul y verde para atraer más la buena suerte. Tu día mágico el 6 de agosto.

