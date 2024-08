Demanda de Trump por difamación en contra de ABC frena al debate presidencial

Una demanda que previamente Donald Trump entabló en contra de la cadena de televisión ABC News por difamación, frena la posibilidad de que se produzca un debate presidencial frente a Kamala Harris.

El pretexto más sencillo elegido por Donald Trump para eludir encontrarse con Kamala Harris en la cadena de televisión ABC News y debatir sobre la situación actual del país y su propuesta de campaña sobre cómo gobernarlo, se basa en el razonamiento de que el compromiso para acudir al foro estaba pactado con Joe Biden y no con su vicepresidenta.

No obstante, una razón de mayor peso para ya no seguir adelante con los preparativos del debate, al menos en dicha televisora, deriva de una demanda interpuesta por el republicano de 78 años en contra de George Slopadopoulos, presentador de la cadena, quien, en su momento, lo calificó como violador de E. Jean Carroll, lo cual no se pudo comprobar, esto de acuerdo con el juez Lewis Kaplan.

Con base en ello se estableció la demanda en contra del presentador de noticias.

Trump es partidario de no debatir mientras los resultados de las encuestas continúen mostrándolo al frente. (Crédito: John Bazemore/ AP)

“Trump me demandó porque usé la palabra ‘violación’, a pesar de que un juez dijo que eso fue lo que en realidad ocurrió. Presentamos una moción para desestimar el caso”, señaló Stephanopoulos.

Semanas después, ABC fracasó en su intento de desestimar la demanda por difamación entablada por Trump.

A partir de ello, se ha generado animadversión entre las dos partes, lo cual hace prácticamente imposible el desarrollo de un debate presidencial como se tenía programado para el 10 de septiembre.

Con el objetivo de aclarar su situación, el exmandatario del país recurrió a Truth Social para reiterar su interés de seguir adelante con el debate frente a Kamala Harris, pero sólo si se acepta cambiar de televisora.

“Estoy en litigio contra ABC Network y George Slopadopoulos, creando así un conflicto de intereses”, indicó.

Por su parte, el equipo de Kamala Harris se ha mostrado renuente a salir de ABC News, anunciando de manera anticipada que la afroamericana de 59 años se postrará frente a las cámaras como estaba pactado, ya sea con Trump o no en el escenario.

