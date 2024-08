Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 8 al 14 de agosto

Pandas en el San Diego Zoo

La pareja de pandas que llegó al San Diego Zoo (2920 Zoo Dr., San Diego) procedente de China a principios de este verano hará su debut público esta semana. Se trata de los primeros dos pandas que

ingresan a Estados Unidos en 21 años; sus nombres son Yun Chuan y Xin Bao. A partir de hoy jueves. Boletos desde $64. Informes zoo.sandiegozoo.org.

Foto: San Diego Zoo

Trueno en El Rey

El rapero argentino Trueno trae su gira El último baile a la ciudad. Ofrecerá un solo concierto en El Rey (5515 Wilshire Blvd., Los Angeles), donde presentará su más reciente disco, “El último baile”, en el que homenajea a los artistas, productores e íconos del hip hop que inspiraron su carrera. Domingo 8:30 pm. Boletos $53. Informes axs.com.

Foto: Juli García

Los Cafres en el Ford

Creada en 1987 en un pub de Buenos Aires, la banda Los Cafres tiene una fructífera carrera como intérprete de reggae. Ofrecerá un concierto en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles) con Raskahuele como telonero. Sábado 8 pm. Boletos desde $42. Informes theford.com.

Foto: Cortesía del Ford Theatre Crédito: Cortesía

Fiesta familiar en el LA Zoo

En las Zoo Friday Nights del Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles), los visitantes de todas las edades pueden disfrutar de las actividades de la vida silvestre durante el atardecer. Durante este evento las familias pueden participar de una fiesta con baile, juegos, música en vivo, una fiesta de pintura y puestos con actividades educativas. Habrá comida y bebidas a la venta. Mañana viernes y el resto de los viernes de agosto. Boletos desde $15. Informes lazoo.org.

Foto: Cortesía del LA Zoo Crédito: Cortesía

Pista de patinaje en Santa Monica

Downtown Santa Monica inaugurará su pista de patinaje sobre ruedas Roll at Santa Monica (1324 5th St., Santa Monica). La gran apertura contará con presentaciones de música, patinadores y entretenimiento por parte de LA Skate Hunnies. La inauguración será el sábado y la pista continúa hasta el 14 de octubre. Renta de patines $15. Informes rollatsantamonica.com.

Foto: Cortesía de DTSM Crédito: Cortesía

Concierto para familias en el Getty

La serie Garden Concerts for Kids en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) continúa con Lucy Kalantari and the Jazz Cats, una banda de jazz que presentará temas de su repertorio y de su nuevo álbum bilingüe, “Creciendo”. Sábado y domingo 4 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Cortesía del museo Getty Crédito: Cortesía

Festival familiar en el JANM

Artistas como Ryukyukoku Matsuri Daiko, East LA Taiko y Cold Tofu Improv, así como el Comedy Group, participarán en el Natsumatsuri Family Festival, que tendrá lugar en el Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles). Habrá una conferencia sobre obon —fiesta dedicada a los muertos—, un taller de taiko, uno de dibujo, lectura de libros y más. Sábado 11 am a 5 pm. Entrada gratuita. Informes janm.org.

Foto: Aurelia Ventura/La Opinión Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

Nuevas exhibiciones en el Petersen

Las exhibiciones Super/Hyper: The Ultimate Automobile, con superautos e hipercoches de los sesentas al presente; Modern Concepts: Future Visions from the Recent Past, que incluye un Ford GT90 de 1995, un XENO III de 2002 y un Ford 021C de 1999; Driven by Possibility: Waymo’s Road to Autonomous Transport, con el Waymo que incluye la más nueva tecnología de manejo autónomo, y Alternating Currents: The Fall and Rise of Electric Vehicles, un recorrido por la producción de vehículos eléctricos desde sus inicios hasta la actualidad, ya están disponibles en el Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles). Ver el sitio oficial para la fecha de cierre. Boletos desde $12. Informes petersen.org.

Foto: Cortesía del Petersen Automotive Museum Crédito: Cortesía

Clases de hip hop en Music Center

La serie Dance DTLA, que tiene lugar en la Jerry Moss Plaza (135 N. Grand Ave., Los Angeles), presenta en esa ocasión una lección de hip hop con el instructor Brandon “BeastBoi” Juezan. Todos los niveles de experiencia son bienvenidos y el evento está abierto para todas las edades. Mañana viernes 7 a 11 pm. Entrada gratuita. Informes musiccenter.org.

Foto: Cortesía Music Center Crédito: Cortesía

Tango y flamenco en el Bowl

Con François López-Ferrer como conductor de la LA Phil, Blake Pouliot en el violín y la bailarina de flamenco Carlota Santana, tendrá lugar el concierto Symphonic Tango and Flamenco en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles). Con coreografías de Emilio Ochando. Hoy jueves 8 pm. Boletos desde $13. Informes hollywoodbowl.com.