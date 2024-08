Carmen Villalobos luce su figura al ejercitarse en el gimnasio

Carmen Villalobos trabaja mucho y todas sus actividades la mantienen en forma, pero por fin tuvo tiempo para ir al gimnasio. Ella aprovechó para compartir en su cuenta de Instagram un video que ha encantado a sus más de 22 millones de seguidores.

Usando ajustados leggings negros, la bella actriz colombiana hizo varias rutinas para fortalecer todo su cuerpo. Usó pesas rusas, pelotas y algunos de los aparatos que se encontraban ahí; al final presumió su escultural figura.

Carmen también escribió un largo mensaje acerca de sus entrenamientos: “¡Dándole vida a mi cuerpo con el ejercicio! Estoy feliz, porque llevo una semana entrenando a mi ritmo, sin afanes y súper enfocada. Ahora que tengo un poco más de tiempo he dividido mis días por grupos musculares, y hoy por ejemplo, me tocaba trabajar tren inferior. Oigan, yo no soy una profesional en esto, también tengo una aplicación para guiarme, perooooooo hay muchas cosas que sencillamente no puedo hacer…Así que fluyo con lo que SÍ puedo hacer ! Recuerden que cada cosa que hagamos CUENTA ❤️ SE LES QUIERE”.

En su faceta de conductora Carmen Villalobos volvió a obtener gran éxito con el programa de televisión “Top Chef VIP”. Fueron muchos meses de arduo trabajo, y tras la final de la tercera temporada quiso celebrarlo con unas fotos en las que posó junto a sus compañeros: “Queridos chefs, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta temporada ❤️😍❤️! Ha sido muy bonito contar con su amor!”

