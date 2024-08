“El América no llega con etiqueta de favorito a la Leagues Cup”: André Jardine

No obstante sus grandes números de los torneos Clausura y Apertura 2023 le permitieron avanzar a la segunda fase de la Leagues Cup sin utilizar ninguna gota de sudor, el técnico del América, el brasileño André Jardine no da nada por hecho y asegura que su escuadra por ningún motivo es favorito cuando enfrente al Atlas este viernes en la fase de 16 avos de este certamen que encara a los equipos de la Liga MX y de la Major League Soccer.

En busca de que nada distraiga a su equipo en vísperas del importante duelo de esta competencia en donde el América buscará verter sus mejores argumentos para dar una versión importante de cara a retomar el torneo Apertura 2024 de la Liga MX con la gran expectativa de alcanzar el tricampeonato, el técnico amazónico dijo que deberán encarar el duelo contra Atlas como si no fueran favoritos o tuvieran un mejor plantel, ya que en la cancha es donde se habla.

“No he pensado mucho en esto, el tema es mantenerte enfocado, con humildad, tienes que estar enfocado en el próximo rival y esto es futbol, lo demás importa muy poco, no importa si tengo mejor nómina o eso, importa ganar mañana, el futbol se trata de esto, para mí esos son temas de distracción, solo pensamos en Atlas”.

América enfrentará este viernes a la escuadra rojinegra en San Diego, en un duelo donde Jardine en una retrospectiva de los últimos 12 meses desde que tomó las riendas del equipo de Coapa, ha ido de menos a más y ha apagado fuegos y callado bocas con solo trabajo en la cancha.

“Creo que los números nos avalan, porque hace un año, cuando llegamos, solo eran aspiraciones alcanzar el título y ahora tenemos dos, pero eso nada cambia, creo que los jugadores saben que si no se esfuerzan no podrán tener minutos en la cancha, eso es lo que vale en el equipo, el esfuerzo diario y no el nombre”.

Jardine destacó que la lucha y el esfuerzo han valido la pena, “porque en el América nada es fácil, hay que ir siempre con todo y pensando en lo más grande, porque para nosotros cualquier partido es importante”.

Por su parte Erick “Chiquito” Sánchez, uno de los refuerzos para el actual torneo procedente del Pachuca dijo que poco a poco se siente más suelto y que pronto verán su mejor versión con el uniforme del América: “vamos adaptándonos, es algo bueno, la confianza, me están arropando, no quiero dejar pasar eso, la unión está muy marcada, me ayudará a adaptarme lo más rápido posible, esto no es de un solo jugador todos mis compañeros tratan de hacerlo de la mejor manera no pasa por uno solo”.

El menudo jugador de los Tuzos que a base de esfuerzo se ha hecho de un nombre en la Liga MX y que le valió ser comprado por el América, por lo cual espera que en el partido contra Atlas el cuadro de Coapa ofrezca una de sus mejores versiones.

“Es algo que tenemos que estar conscientes, al equipo le toco llegar acá por un torneo anterior, debemos estar bien metidos, en el partido de mañana y en la oportunidad de estar acá”, expuso.

Por otra parte, y a manera de colofón expuso que el Snapdragon Stadium de San Diego, donde enfrentarán al Atlas no debe ser factor para no buscar la victoria y situarse de golpe y porrazo en octavos de final de la Leagues Cup.

André Jardine, técnico del América, aseguró que la mejor forma de respetar al Atlas es enfrentarlos con todo y buscar el boleto a octavos de final de la Leagues Cup. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

“Creo que hemos tenido un buen inicio, de menos a más y vamos conforme a lo planeado para llegar a los partidos definitivos de la mejor manera posible”, dijo Erick Sánchez, consciente de que el grado de dificultad contra los rojinegros será mayor que en el duelo de exhibición que tuvieron el sábado contra el Aston Villa de la Premier League de Inglaterra.

