Maribel Guardia conmueve en foto junto a la nieta de Victoria Ruffo

Cada vez son más las imágenes que salen a la luz de la pequeña Tessa, hija del actor y comediante José Eduardo Derbez, quien no solo motivó a que sus abuelos Eugenio Derbez y Victoria Ruffo limaran sus asperezas, también a derretir el corazón de sus seres cercanos. Tal fue el caso de Maribel Guardia, quien compartió una postal que conmovió a su comunidad digital, ¡aquí te contamos los detalles!

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de la puesta en escena “Lagunilla, mi barrio” mostró fotografías inéditas de su visita al hospital en el que Paola Dalay dio a luz, donde se dejó ver muy sonriente mientras cargaba a la pequeña.

“Ayer me habló mi adorada Victoria Ruffo y me preguntó, por qué no había publicado las fotos que nos tomamos con su preciosa nieta Tessa. Yo pensé que no se podía, pero ¡aquí están!”, explicó Maribel Guardia, haciendo referencia al deseo inicial de la pareja de mantener la identidad de su bebé fuera de foco.

Maribel Guardia revela a quién se parece la nieta de Victoria Ruffo

De acuerdo con la costarricense, el encargado de inmortalizar el momento a través de una fotografía fue el actor que recién dio la bienvenida a la paternidad: “Nos la tomó su orgulloso papá, José Eduardo Derbez y en una esquina en la cama estaba la bella mamá Paola Dalay. Verdad que es una bebé preciosa”, destacó.

Maribel Guardia sale en defensa de Irina Baeva

No pasó mucho tiempo antes de que la publicación de Maribel Guardia se volviera el blanco de mensajes de cariño por parte de sus fanáticos y una que otra celebridad. Tal fue el caso de la propia Victoria Ruffo, quien escribió: “¡Qué bonitas fotos!”, bajo el post.

Por su parte, la comunidad digital de la también cantante le agradeció por acompañar a la denominada ‘Reina de las telenovelas” en la llegada de su nieta: “Me parece muy bien que lo hayas hecho hasta que ella lo dijo, cómo siempre demostrando tu educación y amor”, “Me encantan ustedes dos Maribel y Victoria Ruffo”, “Se está riendo la bebe en la primer foto” y “Que bonito ver este momento tan mágico que ambas han experimentado, el ser abuelas. Y las más bellas”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.