Cantante de La Sonora Dinamita reacciona ante declaraciones de Sandra Itzel

Hace algunas semanas la actriz y cantante Sandra Itzel Estrada dijo en una entrevista que durante su estancia en La Sonora Dinamita recibió malos tratos, al grado de que la dejaban sin comer. Se refirió en específico a “la hija de la dueña” de la agrupación, y ahora ésta fue cuestionada al respecto.

Sandra Itzel critica al periodista Lucho Borrego, quien la llama “mujer ardida”

Entrevistada en la premiere de la película “El Candidato Honesto”, Daniela Argaín dijo a los reporteros que no dará una versión de los hechos: “Creo que no es la primera vez que una persona trata de ensuciar la imagen de esta agrupación, y también, en este caso, de mi persona. Pero la verdad es que yo no estoy acostumbrada a pagar mal por mal. No es mi estilo”.

Sandra Itzel da a conocer audios de su conflictiva relación con Adrián Di Monte

Argaín reconoció el talento y la belleza de Sandra, pero se mostró en contra de la versión que la actriz dio sobre el conflicto. “Lo que ella diga no cambia el hecho de cómo sucedieron las cosas. Entiendo la reacción que puedan tener algunas personas de un ataque hacia mí, porque nunca he salido a dar una versión, y no va a suceder. Que ella lo diga no cambia cómo pasaron. Yo estoy tranquila”.

Los periodistas le preguntaron a Daniela si había tenido directamente algún problema con Sandra Itzel: “No sé, la verdad; si yo no lo hablé con ella, se me hace muy feo hablarlo ante una cámara. Asunto enterrado. Quien le quiera dar la razón, está bien. Nosotros estamos tranquilos con lo que se vivió y cómo fueron en verdad las cosas. No me interesa si me creen o no. Mucha gente cree que yo saco a las cantantes, y es como que no, brother“.

¿Qué dijo Sandra Itzel acerca de Daniela Argaín?

En una entrevista con René Muñoz, Sandra Itzel contó los problemas que tuvo durante su estancia en La Sonora Dinamita. Dijo que repentinamente varios integrantes le dejaron de hablar, y que la tensión creció cuando le negaban la comida al ocupar los camerinos, con el argumento de que eso era para consumo de otras personas. La actriz agregó que sus actividades en el grupo no las hacía por el dinero, ya que sin trabajar podría vivir sin preocupaciones, pero para ella llegó un momento en que la situación fue intolerable.

Sigue leyendo: