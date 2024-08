Cómo se descubrió por primera vez el nombre de “El Mayo” Zambada hace 25 años y quién lo divulgó

Ismael “El Mayo” Zambada pasó décadas oculto en la sierra de Sinaloa antes de enfrentar a la justicia de Estados Unidos, y durante todo ese tiempo ejerció su poder al frente del Cártel de Sinaloa.

Involucrado en el mundo de las drogas desde muy joven, en un principio su nombre pasó desapercibido, hasta que fue descubierto por una joven periodista entre 1998 y 1999.

Esa periodista es la actual senadora mexicana Lilly Téllez, quien durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, recordó aquel momento en que escuchó por primera vez el nombre de “El Mayo”.

Fue hace 25 años, cuando trabajaba en una investigación sobre una casa del cártel de los Arellano Félix en Ensenada, Baja California, que investigó sobre la red de prestanombres que tenía esa organización criminal en todo el territorio mexicano, por lo que uno de los destinos de su investigación fue el estado de Sinaloa.

“En el transcurso de esa investigación, cuando fui a Culiacán y a Badiraguato para recopilar testimonios y conseguir más datos, me apareció alguien. Algunas personas me mencionaron a un tal ‘Mayo’ Zambada, digo un tal ‘Mayo’ Zambada porque en aquel momento su nombre no era del dominio público. A mí me llamó la atención porque no es un nombre, el apellido es muy particular, Zambada”, comentó.

Hace 25 años descubrí el nombre "Mayo Zambada" y qué hacía… pic.twitter.com/zaYZEEi9LW — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 12, 2024

De acuerdo con la senadora, las personas le relataron los lugares donde Zambada lavaba dinero, como lecherías y otros negocios, aunque en ese momento dejó los datos plasmados en una libreta para un futuro reportaje, porque estaba enfocada a la casa de los Arellano Félix.

“Cuando regresé a México con mi información y en la elaboración del reportaje, di esta información a la Procuraduría General de la República, y ahí me dijeron que ese señor, Mayo Zambada, efectivamente era un delincuente que sí tenían ubicadas las autoridades”, comentó.

“Después, en el año 2000, yo presentando otro trabajo periodístico, me vi obligada a revelar ese nombre, me vi obligada por una presión del Gobierno de la Ciudad de México y dije públicamente que yo estaba investigando al Mayo Zambada”.

Pero el haber proporcionado esa identidad quizá fue el motivo del atentado que sufrió Lilly Téllez, y lo que provocó que la investigación quedara congelada.

“Después vino mi atentado y ya no, la información que tenía yo la dejé en un cajón y ya no la presenté, hasta ahí quedó, pero tengo muy claro que yo fui la primera reportera que dije ese nombre en público… Ya después su nombre se hizo muy público, se hizo muy famoso”, relató.

Sigue leyendo:

– Exjefe de la DEA pone en duda la versión de “El Mayo” sobre su secuestro.

– Piloto estadounidense acusado de trasladar a “El Mayo” exige a AMLO limpiar su nombre.