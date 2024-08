¿Quiénes son los latinos en la listas de canciones del verano de Obama?

No es un secreto que Barack Obama es un gran aficionada de la música. Como es costumbre el ex presiente de Estados Unidos compartió su lista de canciones del verano, entre las cuales hay varias de artistas latinos.

Esta semana, Obama compartió en sus redes sociales una lista con sus canciones favoritas del verano encabezada por “A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey.

“Ahora que el verano está llegando a su fin, quería compartir algunas canciones que he estado escuchando últimamente, y no sería mi lista de reproducción si no incluyera una mezcla ecléctica. ¡Espero que encuentres algo nuevo para escuchar!”, escribió el ex presiente de Estados Unidos junto a la publicación.

En total, 44 canciones le dan forma a la lista de Obama, entre las cuales destacan dos de artistas latinos: “Perro negro”, de Bad Bunny y Feid, y “Bad Boy”, de Chris Jedi, Gaby Music y Dei V ft Anuel y Ozuna.

En la lista también destacan temas de Beyoncé, Billie Eilish, Charli XCX, Willow, Bob Dylan, entre muchos otros.

No es la primera vez que Obama incluye una canción de Bad Bunny en su lista de canciones favoritas. En 2022, el ex presiente de Estados Unidos seleccionó “Ojitos lindos” como uno de sus temas preferidos.

¿Cuáles fueron las canciones favoritas de Obama de 2023?

En diciembre, Obama también compartió cuáles fueron sus canciones favoritas del año, entre las que destacaron las de varios artistas latinos.

El listado, formado por 28 canciones, la mayoría en inglés, lo encabeza el tema “TQG”, de la cantante colombiana Karol G junto a Shakira. También figura “La Bebe”, de los mexicanos Yng Lucas y Peso Pluma.

El listado de Obama, al igual que el de años anteriores, es un reflejo del gusto variopinto del ex presidente, que no evita géneros como el pop o el urbano que a su vez conviven con el country y el R&B.

