Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de agosto de 2024

Piscis

Es momento que creas más en ti y en tu poder de lograr todo lo que te propongas, aprende de cada golpe para que no te vuelva a pasar, oportunidad de negocio te vendría perfecto, aprovéchalo y empieza a poner tu microempresa. Cuidado con llevar la vida tan aprisa y con excesos en poco tiempo lo estarás lamentando de la peor manera. Se vienen noticias muy importantes en el terreno de los dineros que deberás de cuidar mucho si quieres que todo te salga como esperas. Un nacimiento o embarazo está próximo y traerá grandes alegrías a tu vida y la de tu familia. Cuidado con pérdida de dinero u objeto. Vienen cambios muy buenos a los cuales les deberás de poner mucha atención pues si los haces de manera correcta podrías tener algo de ganancia. Andarás en un ambiente muy animado lleno de sueños y metas los cuales comenzarán a materializarse en las próximas semanas, alégrate pues algo que estabas buscando lo encontrarás. Cuidado con amores de una noche, no te enredes en esos problemas que bastante tienes con la vida que llevas para meterte en esos asuntos donde no solo terminarías enamorado sino también, dejado y lastimado.

Acuario

Quita de tu camino personas que te causan conflicto y dañan tu entorno, no te merecen.

Viene un viaje importante que deberás de realizar pero que no podrían salirte las cosas como esperas. Cuidado con golpes o caídas y con una traición que llegará por parte de una amistad. Agua con amores de una noche y que no se ven con buena fe pora ti. Cuidado con confiar tanto en una amistad que se acercará a ti con intenciones disque buenas, te meterá en un gran problema y más si tienes pareja. Es momento de que festejes a lo grande la vida, es momento también de reflexionar y ver más por ti sin miedo al qué dirán, exprésate de la manera que mejor te sientas y haz a un lado a todas esas personas que te causan conflicto y estrés. Hay días en los cuales no te encuentras o no te hayas es porque no le has encontrado sabor y destino a tu vida. Familiar se enferma, pero saldrá adelante sin ningún problema ni complicación. No te bajes al suelo pa ponerte el nivel de nadie, las personas son demasiado culeis y muchas veces su envidia provoca que no te puedan ver con buenos ojos.

Capricornio

Deja que el mundo ruede, tu vive y disfruta y sobre todo se feliz, la vida es corta pa seguir lamentándose o quejándose de algo que ya pasó o no tiene solución. Ponte perra y expresa lo que sientes a quien le guste bien y a quien no que vaya a incomodar a su santa madre. Cuidado con noticias de última hora en el terreno de los negocios. Cuida mucho la parte de tus sentimientos pues estarás muy sensible al punto de que te afecte cualquier cosa que suceda en tu alrededor. Sigue como eres, directo y sin miedo a expresar lo que sientes, pues solo así podrás poner a las personas en su lugar sin que se pasen de lanza contigo. Un viaje se podría planear, pero hay personas que lo arruinarán con su flojera y falta de decisión. El amor te dará una sorpresa y mensaje de texto o noticias inesperada de una persona importante aparecerán. Nunca permitas que nadie te quite tus ganas de seguir adelante y quien lo haga quítalo de tu vida pues no merece que compartas tu tiempo con esa persona.

Sagitario

Quizás cometiste muchos errores que te pusieron en el lugar que ahora te encuentras y está bien, eso te ha ayudado a ser más perra que bonita, no temas ya por esas fallas y mejor busca la manera de solucionar dichos problemas cambiando tu manera de pensar y de ser y actuando con las personas de acuerdo con cómo ellas actúan contigo. Si te vas a caer que sea porque te vas a levantar con más fuerza, ya no des segundas oportunidades ni des pie a que vuelvan a jugar contigo, el amor es incierto y en tu camino pocas veces se ha mostrado sin embargo a estas mendigas alturas de la vida ya sabes cuando alguien no es leal o tiene secretos ocultos. Vienen movimientos en tu economía que te van a beneficiar mucho, pero debes de poner un alto a tus gastos innecesarios los cuales te podrían llevar a perdidas y problemas económicos. Cuidado con lo que le cuentas a tus amistades en secreto sin darte cuenta ahí tienes un enemigo. Si no tienes pareja es porque no quieres, porque ligues has tenido.

Escorpión

Cree y confía más en ti, pues las oportunidades no se volverán a repetir en tu vida. Dedícate a lo tuyo y que los demás se hagan garras en su mundo. Momento de despabilarte y ponerte las pilas en todos esos proyectos y metas que has tenido en mente pero que no has logrado materializar. Es momento que creas en ese proyecto que has traído en mente pues te va a dejar excelentes ganancias, aprovéchalo en estos momentos. Deja de pensar en personas que no te aportan nada, y pon tu tiempo y energía en quienes se preocupan por ti. La vida te dará segundas oportunidades en el amor, pero tienes que ponerte las pilas y bajarle unas rayitas a tu carácter porque muchas veces ni tú te aguantas. No seas tan duro contigo, eres tú peor juez y debido a eso sueles dañarte demasiado. Vienen días algo confusos pues tus pensamientos podrían estar un poco en el pasado y en quien eras, si sigues pensando de esa manera seguirás estancado y no podrás avanzar. Hay movimientos en tu economía los cuales te van a beneficiar mucho, pero pon atención en que inviertes tu dinero.

Libra

Quizás no fuiste lo que esa persona quería que fueras, pero al final no viniste a complacer a nadie más que a ti mismo o misma. Un familiar podría meterte en chismes, no hagas caso, tu sigue en tus cosas, debes aprender a que se te resbalen criticas recuerda que eres de los signos más kuleros. Cuidado con cambio de casa y vehículo pues no se ve un buen escenario. Has pensado mucho en tu pasado y quizás eso te traiga dolores de cabeza y mortificaciones muy fuertes. Es momento de creer en ti y en tu capacidad de lograr lo que te propongas, no hagas caso a comentarios o rumores y ve por eso que mueve tu vida y tu mundo. Viaje exprés en puerta, será inesperado. Cuida mucho tu parte sentimental, a pesar de tener un carácter muy duro sabes que te cuelgas mucho al no ver tus sueños materializados. Cuidado con ir tan deprisa en sueños y metas, recuerda que es paso a paso para lograr tus metas y objetivos pues si te brincas escalones podrías caer y regresar desde el principio. Se cancela viaje y hay posibilidad de cambios de domicilio tuyo o por parte de una amistad.

Virgo

Cuidado con dar más oportunidades a quien no las merece no se ha esforzado por conseguirla, el karma estará más fuerte que nunca y con él podrían llegar graves problemas. Aprende a creer más en ti y en tu capacidad de lograr lo que te dé tu gana, vienen amores muy buenos e importantes, pero si te aplicas podrías sacar mucho provecho de cualquier situación sentimental y hasta económica. Si tienes pareja y esta ha estado distante, revisa cual es la razón de eso y entenderás el porqué de muchas situaciones. Empezarás a planear un viaje y te vas a enterar de chismes en los cuales te estuvieron metiendo. Amor de una noche y oportunidad de decirle en la cara las verdades a una persona que te ha estado molestando. Es importante que no vayas tan aprisa en tu vida y que comprendas que nadie puede estar contigo a la fuerza sino por tu forma de ser. Deja que el mundo sepa quién eres, no permitas que nadie se interponga en tus planes y ve tras tus objetivos.

Leo

La vida te va a dar grandes sorpresas y con ellas un acontecimiento importante te va enseñar que la vida es maravillosa. Hay días en los cuales no te encuentras o no sabes qué camino debes de seguir. Es posible que cambies de parecer sobre la idea que tenías sobre una persona, deja que el mundo ruede y no te compliques la vida por quien no vale la pena. Cuidado con amores de una noche los cuales podrían afectarte demasiado y quitarte solo tu tiempo y energía. Si tienes pareja y han existido problemas, ten paz y tranquilidad que con el paso de los días las cosas se irán aclarando y tomando su rumbo. Cuídate de persona piel aperlada a morena, podría dañar tu entorno, hay mucha envidia de por medio. Disfruta tu soltería en caso de que estés sin pareja y comete al mundo, pero con responsabilidad al cabo que no tienes porqué rendir cuentas con nadie.

Cancer

No temas en decir lo que sientes, aprende a ponerle un alto a personas mediocres que solo buscan opacarte o hacerte sentir que no vales nada cuando vales más de lo que se podrían imaginar. Cuidado con noticias que llegarán a tus oídos las cuales no serán ciertas por ningún motivo. Aprende a mantenerte con la boca callada cuando no pidan tu opinión porque por tu boca será que cometas los mayores errores. No permitas más faltas de respeto hacia tu persona. Cuidado con subidas de peso. Nunca trates de esperar nada de nadie porque las decepciones duelen mucho y te podrías llevar un gran golpe al ver la cruda realidad. Aprende a decir que NO. No siempre tienes que decir que, si para quedar bien con las personas que te rodean, no naciste pa complacer a medio mundo. Vienen días muy buenos, pero antes de todo deberás de meditar sobre las cosas que estás haciendo en tu vida, muchos cambios se aproximan y con ellos deberás de aprender de cada uno de tus errores cometidos en tu pasado para no volver a caer y cometerlos. Es momento de empezar desde cero en todo, cierra ciclos pendientes y comienza a vivir como nunca. Cuidado con esperar más de las demás personas, te podrías llevar grandes sorpresas y quedarte con la mano estirada.

Géminis

Te viene un encamamiento bien perro, duro contra el muro, te van a empotrar bien padre contra la pared, disfrútalo y no sientas culpas que a eso vienes. No mendigues cariño, ni amor, ni atención si estas soltero y andas buscando una relación, no es momento para hacer eso pues solo te desprestigias y te pones de oferta ante alguien que no quiere pagar ni un peso por ti. Vienen dos amores importantes que te podrían poner tu mundo de cabeza, aguas con arriesgar demás. Separación o divorcio en puerta. Se cancela una salida. Hay días en que desearías regresar a personas del pasado a tu presente, pero ten presente que su ciclo en tu vida ha terminado y por esa cuestión es momento de desprenderte. Dios nunca se equivoca y te van a llegar grandes sorpresas, pero llévate las cosas con calma. Vienen amores muy importantes, pero ya este arto de lidiar con amores baratos ancina que pasarás desapercibido. Muchas oportunidades laborales y cambios de conducta que te llevarán por un camino más efectivo para conseguir lo que quieres y deseas. Deja que el mundo ruede y cada uno se haga responsable de sus actos. Tu economía comenzará a mejorar mucho poco a poco y grandes sorpresas con familiares aparecerán.

Tauro

Una amistad te jugará chueco y podrías ser víctima de chismes. Ten cuidado con ir tan aprisa en tu vida, has dejado pasar muchas cosas y dejado de vivir momentos increíbles por quien no lo vale. Vienen momentos muy buenos en los cuales muchas metas y sueños se materializan, un proyecto que has tenido desde hace muchos años comenzará a fortalecerse y llevarse a cabo. Un amor del pasado retorna, será asunto superado. Movimientos en tus sueños, te vienen sueños premonitorios muy importantes. Es preciso que cierres ese ciclo vicioso en el que has caído y que no te ha dejado avanzar y te ha mantenido estancado, es cierto que lo que quieres lo logras, pero del corazón sueles ser demasiado débil, así como de tu familia. Ten presente que nada en esta vida es para siempre así que disfruta lo que tienes el tiempo que se pueda y después lo que sigue. Aprende a decir que no y no siempre estar para todo mundo. No temas a cambios en tu estilo de vida, te hace falta comer más sano y no descuidarte tanto. Vienen grandes cambios laborales los cuales te van a dejar dinerito pa el mayate, digo pa los gastos extras que tienes y deudas.

Aries

No te deprimas por sueños o metas que no has cumplido mejor ponte las pilas recuerda que nunca es tarde, el problema tuyo será siempre la hueva y la falta de confianza en ti y en tus proyectos y sueños. Podrían meterte en un problema una persona que retorna de tu pasado, ten mucho cuidado y no caigas en equivocaciones pendejas. Sonríe y calla, muéstrale que estas mejor que nunca y que la vida no se ha detenido por su traición. Tus pensamientos andarán por el aire y debido a eso empezarás hacer muchos planes los cuales serán buenos para tu futuro. Seguirás subiendo de peso y mientras no te apliques será complicado que logres bajar. En lo que respecta a tu manera de ser seguirás madurando mucho. La relación mejora en caso de tener una y si estas soltero se visualiza llegada de persona muy especial en próximas semanas. Cuidado con una persona de piel blanca que va a andar ladrando de ti y de tu familia en esas fechas. No dejes que cometarios tontos de quienes te rodean te afecten más de la cuenta, vas iniciar un negocio en el cual te va ir super bien.