Eddie Hearn dice que Edgar Berlanga debe seguir con charla basura hacia Canelo

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, expresó que Edgar Berlanga debe seguir con su charla basura hacia Saúl ‘Canelo’ Álvarez en lugar de adularlo como lo hicieron sus anteriores oponentes.

En una entrevista con Stomping Ground, Hearn explicó que Berlanga respeta a Canelo Álvarez, pero tiene la obligación de aprovechar al máximo esta oportunidad y demostrarle que vino a ganar, así sea provocándolo con palabras.

“El argumento es, ¿lo vas a motivar más en el campamento? Tal vez. Lo vimos un poco con Munguía y Óscar. Eso probablemente lo puso entre los dientes. Si eres Edgar Berlanga, tienes una especie de obligación, no solo con la promoción, de salir y castigarlo (a Canelo). Lo último que alguien quiere ver es, ‘Oh, gracias, Canelo. No puedo creer que esté compartiendo el ring con un grande’. Edgar lo respeta. Sabe lo grandioso que es Canelo, pero cree que va a ganar y no es el favorito”, dijo.

Canelo Álvarez se burló de Edgar Berlanga durante la conferencia de prensa. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Te diré algo: tendrá una pelea muy buena y es una pelea peligrosa para Canelo Álvarez, y estoy ansioso por que llegue. Tienes una oportunidad, una sola. ¿La aprovechas o la dejas escapar? Esa es la situación. Edgar tiene que entrar y asegurarse de no entrar y mirar a su alrededor, ‘Oh Dios mío, voy a pelear con Canelo Álvarez. Él lo ataca. Usa sus habilidades y su poder. Se va del ring sin importar lo que pase, orgulloso de su actuación y sabiendo que no podría haber hecho más. Con suerte, será suficiente para lograr la victoria”, agregó.

En la conferencia de prensa de Los Ángeles, Edgar Berlanga provocó a Canelo Álvarez con su charla basura y tuvieron que ser separados porque casi se van a las manos. El boricua sacó de sus casillas al mexicano que prometió darle una paliza. Esta actitud es la que Eddie Hearn quiere seguir viendo.

Desde que se anunció, el duelo de Canelo Álvarez y Berlanga ha sido muy criticado porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban, ya que David Benavídez para muchos merecía la oportunidad.

Según los expertos en el deporte, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente al peleador boricua y ellos tras las conferencias de prensa prometieron noquearse.

Canelo Álvarez confía en que su duelo con Edgar Berlanga superará al de UFC. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Desde principios de año, Berlanga había sonado como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió. Tras hacerse oficial la pelea, la FIB ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con William Scull.

Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

