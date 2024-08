Papá de Benavídez quiere que Edgar Berlanga le gane a Canelo: “Me encantaría”

José Benavídez Sr., padre de David Benavídez, afirmó que le encantaría que Edgar Berlanga le gane a Saúl ‘Canelo’ Álvarez a pesar de que el boricua ha estado hablando mal de él y el Monstruo Mexicano.

En una entrevista con Izquierdazo, Benavídez Sr. aseguró que estará haciendo porras y rezando para que Berlanga supere a Canelo Álvarez porque así su hijo podría obtener una oportunidad para pelear por los títulos de 168 libras.

“Estoy supercontento por él que agarró esta pelea y voy a ser sincero, me encantaría que Berlanga le pegara a Canelo para que fuera una pelea que nadie se espera. Todo puede pasar en el ring, (Berlanga) está joven, se ve grande, me imagino que pega duro, entonces sería una sorpresa muy grande para todo el mundo que Berlanga le peleara a Canelo. Yo creo que tenemos una posibilidad de pelear con Berlanga más que pelear con Canelo. Si Berlanga le gana a Canelo, yo creo que se hace la pelea con Benavídez de inmediato”, dijo.

Edgar Berlanga quiere escribir su nombre en la historia del boxeo. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Entonces a mí me convendría que Berlanga (gane) y voy a estar rezando, voy a estar echando porras a Berlanga. Ojalá dé un tiro de suerte, fuerte y le pueda ganar a Canelo, y yo creo que nos da más oportunidad para otros peleadores de poder pelear, peleadores que se merecen pelear y creo que en este momento yo le voy a Berlanga. (…) Me encantaría mucho que Berlanga ganara, la verdad, y ojalá que se haga así, que le quite todos los cinturones a Canelo y así se acaba todo esto de Canelo, porque esto ya está enfermando a toda la gente”, concluyó.

Desde que se anunció, el duelo de Canelo Álvarez y Edgar Berlanga ha sido muy criticado porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban, ya que David Benavídez para muchos merecía la oportunidad.

Según los expertos en el deporte, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente al boricua y ellos tras las conferencias de prensa prometieron noquearse.

Edgar Berlanga había sonado desde principios de año como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió. Tras hacerse oficial la pelea, la FIB ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con William Scull.

Canelo Álvarez eligió a Edgar Berlanga por la rivalidad entre México y Puerto Rico. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

