Álvaro Fidalgo estalla por críticas y rumores sobre una posible salida de América

América fue el último equipo de la Liga MX que tuvo vida en la Leagues Cup, pero horas después de la eliminación de Mazatlán FC, las Águilas también cayeron en los cuartos de final, acabando con la representación mexicana en el torneo.

Entre los jugadores que fueron señalados como principales responsables de la derrota azulcrema se encuentran Luis Ángel Malagón, quien falló el último penal, el que le dio el triunfo a Colorado Rapids; Igor Lichnovsky, quien falló el quinto cobro cuando América tenía el triunfo en la bolsa si metía ese disparo, y Álvaro Fidalgo, a quien en redes sociales se le criticado el bajo nivel mostrado, no solo en el juego del fin de semana, sino desde hace varios meses, además de que, en este juego en particular, no se ofreció para tirar ese quinto penal y “permitió” que lo cobrara un defensor, quien lo erró y mandó la serie a muerte súbita.

Still buzzin' after last night? 🤯



Here's every heart-pounding moment from our penalty shootout against Club América ⬇️#Rapids96 pic.twitter.com/BEGMOqrV65 — Colorado Rapids (@ColoradoRapids) August 18, 2024

Fue tanta la furia que desató la derrota entre la afición que muchos pidieron su salida del club, algo que hizo estallar al futbolista español, quien dijo que los periodistas y sus detractores “crean una novela al final con esto, sólo para vender, para ganar likes y generar visitas“, por lo que descalificó sus dichos y echó por tierra cualquier rumor sobre una posible salida.

“Me ponen todo rato fuera del club“, acotó en entrevista con El Universal, haciendo recordar que desde abril ha recibido muchas críticas.

Uno de los periodistas que atacó al español fue, precisamente, el americanista declarado Álvaro Morales, analista de ESPN, quien aseguró en fútbol picante que lo que le faltó al español fueron pantalones para levantar la mano, cobrar un disparo dentro de la tanda de los primeros cinco y, quizá, finiquitar el triunfo.

Por su parte, el futbolista estalló porque dijo estar de manos atadas y no poder hacer nada contra estas versiones que no le causan gracia.

“Al final es una put… porque, como yo no puedo salir a decir nada, porque no me puedo meter en esas cosas ni nada, al final eso lo que genera es crear una novela que no hace gracia, ni hace gracia a los aficionados, ni hace gracia a mí, ni hace gracia a nadie“, concluyó.

