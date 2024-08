Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 22 al 28 de agosto

Exhibición chicana en OC

La historia y cultura chicana se encuentran en The Chicano Collection/La Colección Chicana, una exhibición de arte disponible en la Old Orange County Courthouse (211 W. Santa Ana Blvd., Santa Ana). La colección presenta imágenes que muestran la vida urbana y la experiencia chicana entre 1969 y 2001. Con obras de 26 prominentes artistas chicanos de la colección del actor Cheech Marin. Por tiempo indefinido. Entrada gratuita. Informes ocparks.com/historic-sites/old-orange-county-courthouse.

Foto: Cortesía

Ringling Bros. en Los Angeles

El circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey regresa a la ciudad con varias funciones en la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles). Ahora ya sin el controversial uso de animales, el reinventado espectáculo presenta números con acróbatas, contorsionistas, magia, trapecistas y más. Del viernes al domingo con varias funciones diarias. Boletos desde $23. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Ringling Bros.

Banda Cuisillos en el Peacock

La Banda Cuisillos es una de las agrupaciones sobrevivientes de los años ochenta, cuando el movimiento de la quebradita estuvo en su máximo apogeo. Regresan al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) para presentar los éxitos de su larga carrera. Hoy jueves 8 pm. Boletos desde $56. Informes axs.com.

Cultura Profética en La Boom

La banda puertorriqueña Cultura Profética regresa a Los Angeles para presentar su gira Por más al club La Boom (6611 S. Alameda St., Huntington Park). El grupo de reggae, que combina este ritmo con jazz, salsa, ska y sonidos tradicionales afrocaribeños, presentará lo más clásico de su repertorio. Mañana viernes 8 pm. Boletos desde $60. Informes ticketon.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Pesado en el Grove

Pesado, banda norteña originaria de Monterrey, México, que el año pasado cumplió 30 años de carrera, trae su gira por Estados Unidos, y este fin de semana llegará al sur de California. La banda, que popularizó temas como “A chillar a otra parte”, “Le creí” y “Llegaste tarde”, ofrecerá un show en el City National Grove (2200 E. Katella Ave., Anaheim). Mañana viernes 8 pm. Boletos desde $52. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Universal

Festival en SeaWorld

A partir de este fin de semana comienza el Bayside Brews and BBQ en SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego), un festival que celebra los 60 años del parque con una selección de 60 cervezas artesanales y una fiesta de comida y barbacoa, incluyendo una variedad de opciones ahumadas y a la plancha. Días selectos a partir de mañana viernes; termina el 2 de septiembre. Boletos desde $50. Informes seaworld.com.

Foto: Cortesía SeaWorld

Flamenco en el Segerstrom

Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) presenta Tuesday Night Dance, que en esta ocasión está dedicada al flamenco. En el evento, los asistentes aprenden algún tipo de baile; en esta ocasión será flamenco de la mano de la coreógrafa Claudia de la Cruz. Para todas las edades y todos los niveles de baile; no se requiere experiencia previa. Martes 27 de agosto 6:30 pm. Entrada gratuita. Informes scfta.org.

Foto: Cortesía Segerstrom Center for the Arts

Cine japonés en el Ford

Cintas animadas como Princess Mononoke, Spirited Away y Nausicaä of the Valley of the Wind son parte de la celebración The Natural World of Studio Ghibli, que tendrá lugar en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles). Las películas, que se exhibirán es un escenario al aire libre, honran la exploración de ambientes naturales, la relación con la naturaleza y el aspecto espiritual del mundo natural de los legendarios estudios japoneses. Del viernes al domingo en varios horarios. Boletos desde $23. Informes theford.com.

Foto: Estudio Ghibli

Pink Martini en el Bowl

Pink Martini con la cantante China Forbes se presentará en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles) con Storm Large, Ari Shapiro, Edna Vázquez y Jimmie Herrod como invitados. La banda de música del mundo tendrá como telonero al Andrew Bird Trio, un grupo de jazz. Viernes y sábado 8 pm. Boletos desde $15. Informes hollywoodbowl.com.