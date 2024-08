Tenoch Huerta habla sobre las acusaciones en su contra

Tras ser calificado en 2023 como un “violentador” y “depredador sexual” por la saxofonista María Elena Ríos, el actor mexicano Tenoch Huerta habló por primera vez ante la prensa, y dijo que para él ha sido difícil retomar proyectos. Además, informó que ha estado tomando terapia psicólogica para sobrellevar la ansiedad y depresión que padece.

Tenoch Huerta reaparece, en la premiere de “Deadpool & Wolverine”

Al acudir a un evento en la Cineteca Nacional, entrevistado para el programa de televisión “Ventaneando” y visiblemente nervioso, Huerta, de 43 años, comentó: “A nivel personal sí es algo que efectivamente te golpea. Después de más de un año de no dar entrevistas y demás, algo se rompe dentro de ti. Hay temor, hay inseguridades y hay muchas cosas que te van lastimando”.

Tenoch Huerta quiere fundar su propia casa productora

Las acusaciones de Ríos (quien fue pareja de Huerta) tuvieron un fuerte impacto en la imagen del actor ante los productores y el público en general. “Ha sido desde lo laboral, pérdida de trabajos. Me juzgaron sin nada. No hay nada. Si tú preguntas ante la justicia, no tengo ni siquiera una infracción de tránsito. Y simplemente dichos en redes sociales son capaces de destruirte la vida”.

Al momento de las acusaciones (que nunca se hicieron a nivel judicial) Tenoch gozaba de su éxito en la película de Marvel/Disney “Wakanda Forever”, y muchas personas que conocía dejaron de tener contacto con él: “He perdido amigos. Mi familia se ha visto muy lastimada, y bueno, pues hay gente…Toda la vida he tratado de apoyar, de usar lo que he hecho y, en la posición de poder en la que me encuentro, poder ayudar y hablar de otros temas. Entonces, al final del día estas personas siguen estando aquí. Pero definitivamente el poder de una mentira puede destruir y te puede calcinar”.

Huerta agregó que al enterarse de las declaraciones de María Elena sintió impotencia, pero también creía que todo sería pasajero. “Uno tiene ganas de salir y decir: ‘Oye, no, las cosas son de otra manera’. Pero luego las circunstancias…Para empezar, confrontar a una persona con tanto poder mediático. Que no demerito su lucha, al contrario, es sumamente importante. Esa lucha está representando a otras personas. Para ser honesto, cuando todo esto pasó yo pensé que al tercer día iba a haber un “discúlpame””.

El intérprete del superhéroe “Namor” dijo también que las acciones de Ríos (quien lucha por los derechos de las mujeres, a raíz de que fue agredida con ácido) fueron, según él, un arrebato. “Yo conozco a esta persona, la acompañé durante parte de su proceso, y sé que emocionalmente ha sufrido mucho. Yo por eso no le di demasiada importancia, o la importancia que tiene. Pero después no sucedió eso, y mi equipo legal, tanto en México como en Estados Unidos, me dijeron: ‘A ver, espérate. Las cosas funcionan así. Si alguien te acusa de algo tiene que probarlo, y si no lo puede probar no hay acusación. Tú tienes que mantener la calma y esperar’. Entonces lo hicimos. Fue muy prudente esperar a que esto sucediera. No pasó nada realmente, legalmente nada”.

Junto con sus abogados, Tenoch presentó ya una denuncia en contra de la saxofonista: “No es una demanda, pero sí son medidas legales necesarias como candados, protecciones, porque yo había recibido ya unas amenazas de esta persona hace casi dos años, que tiene que ver con su proceso y con su estado anímico”.

Todo este tiempo el actor ha padecido de ansiedad y depresión. “Estoy en terapia psicológica, en terapia psiquiátrica; también he hecho trabajo de grupo. Afortunadamente tanto mi familia como mis amigos, los verdaderos, están aquí, se quedaron cerca, me ayudaron muchísimo. Eso me ha mantenido fuerte, me ha mantenido firme”. Sobre trabajar en otra película en Hollywood, dijo: “La carrera se vio afectada, pero va. ¿Qué va a pasar? No lo sé, eso ya no depende de mí. Esperemos que todo vaya adelante”.

