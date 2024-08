U2 estrenará película de uno de sus conciertos en la arena Sphere de Las Vegas

La residencia de U2 en el foro Sphere de Las Vegas fue todo un éxito, y ahora la banda busca complacer a los fans que no pudieron asistir a alguno de los 40 conciertos que dieron ahí, con la película “V-U2: An Immersive Concert Film At Sphere Las Vegas“, que se proyectará en ese inmueble a partir del 5 de septiembre.

U2 inaugura experiencia revolucionaria en la “MSG Sphere de Las Vegas”

El guitarrista The Edge y su esposa, Morleigh Steinberg, dirigieron el filme, que muestra el show final del grupo en Sphere, con un gigantesca pantalla LED que rodea al público. U2 interpreta todo el contenido de su álbum de 1991 Achtung Baby, así como otros de sus éxitos, como “Desire” y “With Or Without You”.

El grupo U2 confirmó su serie de conciertos en Las Vegas con un comercial estrenado durante el Super Bowl

“El objetivo era brindarle a los espectadores una inmersión lo más cercana posible a la experiencia del concierto en vivo de U2:UV, y algo más”, dijo The Edge (cuyo verdadero nombre es David Evans) en un comunicado. “Nunca había visto un show de U2. Estoy tan aliviado de haber encontrado uno genial”.

Los conciertos de U2 en 2023 y 2024 no contaron con los cuatro miembros originales del grupo. El baterista Larry Mullen Jr. está recuperándose de una cirugía en el cuello, por lo que Bram van den Berg ocupó su lugar, acompañando a The Edge, el cantante Bono y el bajista Adam Clayton.

Desde abril, los grupos Phish y Dead & Company se han presentado en la arena Sphere de Las Vegas, y tras las proyecciones de “V-U2” la banda Eagles ofrecerá 20 conciertos en el lugar, a partir del 20 de septiembre.

