Víctimas del odio enfrentan desafíos para obtener justicia

En 2023, las fuerzas del orden de California denunciaron un total de 1,970 delitos de odio, pero solo cinco de ellos llegaron a juicio, según datos de la Fiscalía General de California. Sin embargo, resulta todo un desafío para los fiscales probar que estos crímenes fueron motivados por prejuicios.

En 2021 cuando el estado experimentaba un aumento alarmante de la violencia por odio, solo un caso llegó a juicio.

Durante la videoconferencia “El desafío de perseguir un delito de odio”, organizado por Ethnic Media Services, dos víctimas del odio expusieron los retos y dificultades que han tenido parra obtener justicia.

Monthanus Ratanapakdee, recordó que hace tres años, su padre Vicha Ratanapakdee, un tailandés-americano de 84 años, estaba haciendo una caminata en San Francisco cuando un hombre lo mató al tirarlo por la fuerza al piso y le golpeó la cabeza severamente.

“Mi padre murió dos días después, y el sospechoso ha estado en una cárcel del condado desde el 30 de enero de 2021 sin derecho a fianza con un cargo de asesinato, y otro por causar daño a un adulto mayor”.

El asesinato de Vicha fue uno de los primeros casos de la ola de crímenes contra los asiáticos en San Francisco.

Monthanus afirmó que su familia siente que el simple hecho de demorar el caso es simplemente negarlo.

Pero además la oficina del fiscal de distrito no ha investigado el caso como un delito de odio, ya que según dijeron, este no fue un factor motivador.

“Después de que mi padre falleció, yo decidí no permanecer más en silencio y denunciar los crímenes de odio contra las personas asiático-estadounidenses que están asustadas de denunciar debido a la angustia en el sistema de justicia”.

Tras tres años de retraso para hacerle justicia a su padre, considera que el sistema de justicia debe cambiar.

“Los fiscales deben dar prioridad a las víctimas, y hacer un juicio rápido y justo”.

Lamenta que los fiscales no tengan ninguna evidencia que les permita añadir al odio como un factor que motivó el crimen de su progenitor.

“Hasta donde sabemos, no hay nada que haya provocado este ataque”.

Y señala que ha sido todo un desafío tratar de que se califique el crimen de su padre como de odio.

“Tienes que tener evidencia, algo verbal o como una acusación de que lo golpeó con algún objeto”.

Monthanus creó una fundación en honor de su padre para que su legado continúe.

“Nos gustaría que la próxima generación siga viendo la falta de respeto hacia los asiático-americanos que todavía tienen miedo de denunciar los delitos de odio”.

Añade que quiere que el caso de su padre sea un ejemplo.

“No queremos ver esta violencia en nuestra sociedad. Y por favor, nos gustaría que entiendan que el sistema de justicia no se trata de denunciar el delito y se acabó. No, hay que luchar por la justicia, ir a la audiencia. Hay que recibir todos los recursos”.

Kunni, trabajadora en un bar en el Distrito Tenderloin en San Francisco, a la que rociaron con gas pimienta mientras sus atacantes gritaban “regresa a tu país”, relató que ella fue agredida verbal y físicamente.

El bar estaba a punto de cerrar, cuando los dos sospechosos llegaron y querían tener una bebida y jugar una partida de billar.

“Al avisarles que estábamos limpiando y por cerrar, por lo que ya no tenían tiempo para jugar. Ella (su atacante) se enojó y comenzó a insultarme con palabras racistas, luego me roció con gas pimienta y repetidas veces me dijo que regresara a mi país”.

Dice que estaba realmente en shock, preguntándose por qué se centró solo en ella.

“Fui el blanco más fácil por ser la única mujer asiática en el bar. Por qué no atacó a nadie más. Por qué solo se centró en mi”.

Dice que fue cuando llamó a la policía que la mujer sacó su aerosol de pimienta de su bolsillo, y mientras hablaba por teléfono con la policía al 911, comenzó a rociarla con el gas pimienta.

“Me pidió que saliera afuera a pelear con ella, pero yo solo quería terminar mi trabajo e irme a casa”.

Tras reportar el crimen a la policía, el fiscal le dijo que no se trataba de un crimen de odio y la agresora no fue acusada de nada.

“Cuando fui a la corte, su abogado dijo que quería que su historial estuviera limpio, incluso ella había sido arrestada dos veces antes, y esta era su tercera vez, y debido a que tiene un hijo, no presentarían cargos”.

Erin West, fiscal adjunta del condado de Santa Clara durante 26 años, con experiencia en crímenes de odio, dice que toman estos casos con extremada serenidad, y tienen un equipo.

“Contamos con al menos dos personas que revisan el caso para ver si se trata de un delito de odio, y si encuentran que sugiere que sí lo es, lo analizan en grupo. Sin duda, hay momentos en los que no estamos de acuerdo, pero cuando eso pasa, traemos a una tercera persona. Nos tomamos estos casos muy en serio”.

Dice que deben saber que hay una diferencia entre un delito y un incidente de odio para acusar a alguien.

“Un delito de odio significa que podemos ver que se ha producido un crimen. Un hombre asesinado y una mujer rociada con gas pimienta son delitos. En estos casos, trataríamos de determinar si se manifestó un prejuicio y si eso fue o no una razón sustancial para que se cometiera el delito”.

Enfatizó que como fiscales tienen que demostrar que alguien ha cometido un crimen de odio motivado por un prejuicio.

“Eso significa que tenemos que demostrar cómo pensaba esa persona. Y eso puede ser complicado, pero no significa que no se pueda hacer”.