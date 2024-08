Veterinarios utilizan IA para diagnosticar mascotas enfermas

Cuando Mozzi, un goldendoodle de cinco años, comenzó a caminar de manera extraña, su dueño lo llevó al veterinario en Corea del Sur, donde el diagnóstico fue efectuado mediante la inteligencia artificial (IA) y no por un humano.

Corea del Sur, un líder global en la producción de semiconductores para IA, ha adoptado rápidamente los novedosos usos de la tecnología.

Una de esas aplicaciones, “X Caliber”, ayuda a los veterinarios a detectar anomalías en rayos X en segundos, con lo cual los diagnósticos son más rápidos y fáciles de explicar. Una lectura de IA de los rayos X de Mozzi revelaron que el perro tenía 22 % de dislocación de rodilla.

No era una emergencia, pero su condición requería un manejo cuidadoso para evitar la cirugía. “Yo no hubiera entendido los resultados si no miro los números”, comentó Mo Jae-hyun, dueño de Mozzi. El programa de IA le ayudó a entender el problema de su mascota.

“Claro que confío en mi veterinario, pero mirando los resultados yo mismo, parece más creíble”, dijo. El creador del software, la empresa surcoreana SK Telecom, dijo que X Caliber tiene una tasa de detección de enfermedades de hasta 86 %.

Mozzi pasó por rayos x antes de usar el software ‘X Caliber’. Crédito: Anthony Wallace | AFP

La inteligencia artificial se expande

Muchos veterinarios consideran que la IA transformó su capacidad de diagnosticar. “Perros con enfermedades cardíacas, por ejemplo, tienden a tener corazones aumentados. Usamos un método llamado VHS (tamaño cardíaco vertebral) que antes requería una medición manual, comentó a AFP Oh I-se, director ejecutivo de Sky Animal Medical Group.

Pero ahora con la IA se puede obtener el resultado en 15 segundos, así que es “mucho más conveniente”, indicó Oh.

SK Telecom considera a X Caliber “el inicio de la salud por IA”, indicó Joo Ye-seul, gerente del equipo global de software de la empresa. “Planeamos expandir a otros dominios a partir de esto”. El servicio ya está disponible en Estados Unidos, Australia, y algunos países del sudeste asiático.

