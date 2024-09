Embajador Ken Salazar expresa respeto a AMLO, pero mantiene polémica sobre Reforma Judicial

La discusión sobre la Reforma Judicial en México se mantiene vigente y pese a las advertencias de Andrés Manuel López Obrador y la pausa diplomática que impuso a Estados Unidos y Canadá, el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, de nuevo encendió el tema.

Mediante un comunicado, Salazar expresó su respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador tras la pausa en las relaciones que puso la semana pasada el mandatario mexicano, pero insistió en advertir sobre los riesgos de la reforma judicial.

“Hemos tenido un muy buen recorrido, le tengo mucho respeto al presidente López Obrador, nos ha abierto la puerta. Hemos cambiado mucho. Somos ahora los primeros socios comerciales en todo el mundo”, dijo el diplomático durante una conferencia de prensa.

Sin embargo, volvió a advertir sobre la polémica reforma al Poder Judicial que busca, entre otras cosas, la elección de jueces por voto popular, pues si bien dijo que es una decisión del Gobierno de México, insistió en que hay preocupaciones de personas de diferentes sectores en Estados Unidos.

Tengo la mayor disposición a dialogar con el liderazgo de México sobre la elección directa de jueces e intercambiar opiniones sobre los distintos modelos, tales como la elección de retención (3/3). — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) August 23, 2024

“Estoy en acuerdo que sí se tienen que hacer reformas para fortalecer la corte (…) si no se hace de manera bien puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nada más como embajador, eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para México y Estados Unidos”, enfatizó.

Si bien, dijo que respeta la soberanía de México y que desea mantener las buenas relaciones comerciales entre ambos países.

“Tenemos preocupaciones y por decir nuestras preocupaciones no le estamos quitando de ninguna manera la soberanía a México, respetamos la soberanía de México y esas preocupaciones me llegan de muchísimas (personas)”.

Aseguró también que México y Estados Unidos siguen trabajando en temas económicos, fronterizos y de seguridad, pues “son de importancia para los pueblos” y no se pueden pausar solo porque “alguien se enoja”.

“Seguimos trabajando muchísimo con el Gobierno de México, en la vida diaria”, recordó.

La polémica entre Salazar y López Obrador ocurrió porque el representante de EE.UU. en México criticó públicamente el proyecto de reforma judicial, que busca la elección de jueces por voto popular en México, lo que ha despertado inquietud entre inversionistas y políticos estadounidenses.

A estas alertas se sumó la Embajada de Canadá en México, que reportó preocupación de los inversionistas por estas reformas.

Así, esta nueva opinión de Ken Salazar no sólo reveló la preocupación, también el énfasis en la democracia para mantener la colaboración bilateral: “Nuestros sistemas de democracia tienen que trabajar para levantar la democracia para los dos países”.

