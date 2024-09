Detectan nueva forma de estafa online con fotos íntimas

Una nueva modalidad de estafa online ha salido a la luz, y esta vez involucra la intimidación con supuestas fotos íntimas de las víctimas. Este tipo de cibercrimen, conocido como sextorsión, tiene como objetivo asustar y manipular a las personas para que entreguen dinero o información personal sensible. Sin embargo, los expertos han confirmado que las imágenes en cuestión no existen, y los usuarios deben estar atentos para no caer en este engaño.

La estafa comienza con un correo electrónico o mensaje de texto en el que los estafadores aseguran haber accedido a fotos comprometedoras de la víctima, las cuales podrían haber sido obtenidas a través de una brecha de seguridad en su dispositivo móvil o computadora. En algunos casos, los criminales envían mensajes que incluyen fotos de la propia casa de la persona como una forma de añadir realismo a la amenaza. Los estafadores afirman que tienen acceso a las cámaras de seguridad o que han logrado espiar los dispositivos de la víctima para obtener imágenes comprometedoras.

¿Cómo realizan la estafa?

La táctica utilizada por estos delincuentes se basa en el miedo y la vergüenza. En sus mensajes, los estafadores aseguran tener fotos íntimas que supuestamente fueron obtenidas mientras la víctima utilizaba su dispositivo. A menudo, incluyen detalles creíbles para hacer que la estafa parezca más real, como el nombre completo de la persona, contraseñas filtradas o la dirección IP desde la que accedió al internet. En algunos casos más extremos, incluso llegan a incluir fotos reales de la casa de la víctima, captadas de fuentes públicas como Google Maps, para aumentar el nivel de amenaza.

El mensaje generalmente exige un pago, que puede ir desde unos cientos hasta miles de dólares, usualmente en criptomonedas como Bitcoin, con la promesa de que las fotos no serán divulgadas si se realiza el pago. Pero lo cierto es que estas imágenes comprometedoras nunca existieron. Los criminales no han tenido acceso real a los dispositivos de las víctimas; simplemente están jugando con la psicología del miedo y la vergüenza para forzar una reacción desesperada.

Es importante destacar que esta es solo una evolución de una técnica comúnmente conocida como sextorsión. La sextorsión es un tipo de cibercrimen en el que los delincuentes extorsionan a sus víctimas bajo la amenaza de divulgar fotos o videos sexuales o comprometedores, que supuestamente obtuvieron de ellas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las imágenes nunca existieron y la amenaza es completamente vacía. Los estafadores simplemente esperan que las víctimas caigan en la trampa y paguen por miedo a la exposición.

¿Cómo protegerse de este tipo de estafa?

La clave para protegerse de este tipo de estafa es no ceder ante la presión ni el miedo que los delincuentes intentan generar. Si una persona recibe un mensaje de este tipo, lo mejor que puede hacer es ignorarlo. No debe hacer clic en ningún enlace ni responder a los correos o mensajes. Las plataformas de correo electrónico y mensajería suelen permitir bloquear a los remitentes, lo que es recomendable hacer de inmediato. Además, es importante no realizar ningún tipo de pago; hacerlo solo fomenta este tipo de actividades delictivas y no garantiza que los estafadores no sigan molestando.

En lugar de pagar, los expertos recomiendan denunciar este tipo de situaciones a las autoridades correspondientes. En muchos países, la sextorsión es un delito grave que puede llevar a penas de cárcel para los responsables. La denuncia no solo ayuda a proteger a la persona afectada, sino que también contribuye a rastrear y frenar estas redes criminales.

