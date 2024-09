Sasha Sokol espera la resolución de su denuncia en contra de Luis de Llano

Desde hace varios meses Sasha Sokol no declaraba ante la prensa en qué va el proceso legal que entabló en contra de Luis de Llano, a quien denunció por daño moral en 2022. Ella está en espera de una resolución definitiva que la favorezca, pues el productor (que tuvo una relación con la cantante cuando ésta era menor de edad) apeló la sentencia.

Entrevistada para el programa de televisión “Ventaneando”, Sokol se mostró tranquila y comentó: “Desde el año pasado Luis fue sentenciado en dos instancias, y ahora esas resoluciones están en el tribunal constitucional, esperando la resolución definitiva, que yo confío sean en base a la verdad, y que eso permita que se lleve a la condena. Sé que se va avanzando como debe de ser y conforme a los tiempos de la ley mexicana”.

Sasha sabe que el proceso lleva tiempo, pero remarcó la importancia de que las mujeres que se vean en un caso como el de ella tienen que hacer la denuncia. “La verdad es la que me mantiene en la dirección en la que estoy. Hay muchas personas que jamás se atreven a denunciar, y eso no quiere decir que su abuso no haya sucedido. El silencio no elimina el abuso, lo encubre, y yo he tratado, con lo que estoy haciendo, de ser congruente conmigo y con lo que yo necesito para para poder sanar”.

Por último, Sasha Sokol volvió a expresar que está en desacuerdo en que Luis de Llano promueva, a la par de su apelación, la llamada Ley Manlio, que busca defender la presunción de inocencia de hombres acusados de supuesto abuso. “Las leyes deben de apoyar a las personas. Siempre y cuando esa ley sirva para que no haya injusticias, me parece buena. Que una persona que cometió una injusticia la promocione, pues es un poco raro”, concluyó.

