Ucraniana Nobel de la Paz reclama a México: “No puede ser neutral ante el sufrimiento”

Ante la postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha argumentado que México es un país “pacifista” que se ha caracterizado por no tomar parte en conflictos, ahora la ucraniana ganadora del Nobel de La Paz 2022, Oleksandra Matviichuk, analizó la situación de su país en cuestiones de derechos humanos ante la invasión rusa y se posicionó sobre la postura del gobierno mexicano frente al conflicto.

En una entrevista con agencia EFE, con motivo de su participación en el Hay Festival de Querétaro, dijo: “México no puede ser neutral ante la violación de la ley internacional, no puede ser neutral al sufrimiento humano, no es neutralidad, es indiferencia”, afirma la ucraniana, muy crítica con la posición adoptada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no alineamiento con ninguno de los bandos en la guerra ruso – ucraniana.

Matviichuk, abogada residente en Kiev (capital ucraniana), dirige el Centro para Las Libertades Civiles, organización de derechos humanos centrada en mejorar la calidad democrática de Ucrania y de documentar los crímenes de guerra cometidos por Rusia desde que invadiese las regiones de Crimea y el Dombás en 2014 y posteriormente con el ataque producido en febrero de 2022 que terminó de desencadenar el actual conflicto.

Critica la posición del gobierno mexicano

Con motivo de la próxima investidura de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre, se emitieron invitaciones para el acto oficial a distintos líderes mundiales de países con los que México mantiene relaciones bilaterales, entre ellos al presidente ruso, Vladimir Putin, a lo que Matviichuk reacciona con contundencia;

“México forma parte de la Corte Penal Internacional( CPI), lo que significa que decidió comprometerse a cooperar con la misma, y la Corte emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin (…) así que si entrase al país (…) debería ser arrestado”, afirma la abogada.

Similitudes entre México y Ucrania

La Nobel de la Paz no es ajena a los problemas que afronta México en materia de respeto a los derechos humanos en distintas regiones del país, los cuales ha estudiado con motivo de su trabajo junto a la CPI durante años.

“Conocí a los valientes defensores de derechos humanos mexicanos, que también realizan enormes esfuerzos por documentar desapariciones y asesinatos que ocurren en el país, y francamente me enfadé cuando la Corte decidió no abrir un caso al respecto”, explica la ucraniana.

Se refiere a la decisión tomada en 2017 por la CPI de desestimar el estudio de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado en Baja California (norte de México) entre 2006 y 2012 cuando gobernaba el presidente Felipe Calderón.

Matviichuk cree que Ucrania tiene lecciones que aprender de los activistas mexicanos, sobre en todo en materia de defensa del medio ambiente.

“Entre los diferentes crímenes que está cometiendo Rusia están aquellos contra la naturaleza lo que es algo nuevo para nosotros y México es conocida por sus iniciativas para proteger el medioambiente y necesitamos esta experiencia”, asegura la ucraniana.

La situación en Ucrania

Matviichuk explica que uno de los mayores retos de su organización en la actualidad es tener la capacidad de documentar la magnitud de los atropellos rusos desde que comenzase la guerra, de forma generalizada, en 2022.

“En solo dos años de guerra a gran escala ya hemos documentado más de 78,000 episodios criminales y esto es solo la punta del iceberg”, detalla la activista.

Entre los crímenes documentados, según explica Matviichuk, Rusia habría emprendido la deportación de niños ucranianos, tortura a gente y destruye a propósito iglesias, museos, hospitales y edificios residenciales.

“Rusia inflige daño a civiles deliberadamente con el objetivo de acabar con la resistencia de la gente y ocupar el país”, explica la abogada que remarca que en su organización no solo documentan violaciones a la ley internacional, sino dolor humano y una enorme cantidad horribles historias personales.

