Muere James Earl Jones, legendaria voz de Darth Vader, a los 93 años

James Earl Jones, el icónico actor de voz y cine, falleció a los 93 años.

Reconocido mundialmente por dar vida a la inconfundible voz de Darth Vader en la saga Star Wars, su muerte marca el final de una carrera que abarcó más de seis décadas. La noticia fue confirmada por su representante, destacando que el actor murió en su casa en Dutchess County, Nueva York, la mañana del lunes. Aún no se ha confirmado la causa exacta de su muerte.

Jones, una figura icónica del cine y el teatro, es célebre por papeles inolvidables como el rey Mufasa en la clásica animación “El Rey León” y el almirante Greer en la saga de “Jack Ryan”. Sin embargo, su papel más emblemático es Darth Vader en la franquicia “Star Wars“, un personaje que, a pesar de la falta de créditos iniciales, consolidó su estatus en la historia del cine. La voz de Jones se convirtió en sinónimo del villano por excelencia, dejando una marca indeleble en la cultura pop.

Su trayectoria cinematográfica comenzó en 1964 con “Dr. Strangelove”, dirigida por Stanley Kubrick. Desde entonces, ha brillado en filmes como “Malcolm X, The Greatest” (1977) junto a Muhammad Ali, “Conan el Bárbaro” (1982), “Field of Dreams”, “Patriot Games”, y “The Sandlot”. Además, prestó su voz para Mufasa en las secuelas “El Rey León II: El Reino de Simba” y el remake de 2019, e interpretó al rey Jaffe Joffer en “Coming to America” y su secuela “Coming 2 America” (2021).

Un talento icónico

El impacto de James Earl Jones trasciende mucho más allá de sus roles más emblemáticos. Su influencia perdura en la industria del entretenimiento, y su voz distintiva le ha asegurado un lugar perpetuo en la cultura popular.

Durante una carrera que ha abarcado más de seis décadas, Jones ha acumulado una impresionante lista de premios. Ha sido galardonado con tres premios Tony, un Grammy en 1977 por “Best Spoken Word Recording”, un Emmy diurno, dos Emmys Primetime y un Oscar Honorífico en 2011.

Jones también dejó una huella significativa en el teatro, obteniendo reconocimiento por sus actuaciones estelares. Uno de sus papeles más destacados fue en “Fences”, una obra de August Wilson que le valió el aplauso de la crítica y uno de sus premios Tony.

Su niñez y los obstáculos que no lo detuvieron

A lo largo de su carrera, Jones superó un tartamudeo severo en su niñez para convertirse en uno de los actores más destacados de su generación.

Hizo su debut en Broadway en 1958 y llegó a ser un pionero entre los actores afroamericanos. Su éxito abarcó no solo el teatro, sino también el cine y la televisión, siendo un rostro familiar y una voz poderosa en la industria del entretenimiento.

