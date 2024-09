Edgar Berlanga llega enmascarado a Las Vegas y promete nocaut

Edgar Berlanga llegó a Las Vegas para su pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez con una particular máscara de pasamontañas que llamó la atención de todos y con la promesa de que noqueará al campeón unificado mexicano de 168 libras este sábado 14 de septiembre.

A bordo de un todoterreno Polaris RZR y junto a su familia, el peleador boricua hizo su entrada al MGM Grand al ritmo de la canción “Preciosa” de Marc Anthony, que está dedicada a la isla de Puerto Rico.

“He estado en el escenario por más de 20 años. Estoy listo para esto. Es un tema de inteligencia. Esto es guerra puñetas, Puerto Rico en la casa. Es Puerto Rico contra México, es algo que está en la historia del boxeo”, declaró Berlanga a los presentes.

“Siempre vemos a Canelo y le tenemos respeto. Sabemos cómo pelea, pero esta es una gran pelea. Él dice que me va a lastimar, pero yo digo que lo voy a lastimar. Vamos a noquear en el seis. Él dice que en el octavo, yo digo que en el sexto. El sábado seré el rey, también amo a los haters, los amo aunque me echen todo el odio del mundo. Me están empujando para ser mejor”, añadió.

Desde que se anunció, el duelo entre Canelo Álvarez y Berlanga ha sido muy criticado porque piensan que el peleador puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban ver, ya que David Benavídez para muchos merecía la oportunidad titular.

Según los expertos en el deporte, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente y por nocaut en la primera mitad de la pelea, aunque el boricua tiene poder en su pegada y podría poner en apuros al tapatío.

Edgar Berlanga aseguró que el jab será su principal arma para vencer a Canelo Álvarez y coronarse como la nueva cara de la división de peso supermediano.

Edgar Berlanga saludó al público presente y también a sus haters. Crédito: Ray Del Rio/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

