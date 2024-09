El Senado presentará medida de presupuesto provisional ante inminente cierre del gobierno

El Senado preparará un proyecto de ley de presupuesto federal provisional que evitaría un inminente cierre parcial del gobierno, dijo el jueves el líder demócrata del Senado Chuck Schumer, en momentos en que los republicanos de la Cámara de Representantes no ofrecen alternativas sobre cuál será su próximo paso.

“El tiempo no es un lujo que el Congreso tenga en este momento”, dijo Schumer en el pleno del Senado. Agregó que los legisladores en la Cámara Alta pasarán los próximos días intentando alcanzar un acuerdo que tanto republicanos como demócratas puedan apoyar.

Schumer dijo que se impulsará un proyecto de ley bipartidista de financiación del gobierno después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), no lograra aprobar una medida partidaria de financiación de seis meses vinculada a la llamada Ley SAVE (Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses), una reforma del registro de votantes que requiere prueba de ciudadanía pra ejercer el derecho al voto.

Schumer señaló que ahora el Senado podría tener que actuar primero para evitar un cierre del gobierno, a pesar de que se supone que los proyectos de ley de financiación del gobierno deben originarse en la Cámara de Representantes.

“Más tarde hoy, presentaré una propuesta para cerrar un vehículo legislativo que nos permitirá evitar un cierre por parte de Trump en caso de que el Presidente de la Cámara no trabaje con nosotros de manera bipartidista y bicameral. Ambas partes van a pasar los próximos días tratando de determinar cuál es el mejor camino que queda para mantener abierto el gobierno”, anunció Schumer en el pleno del Senado.

El gobierno de Estados Unidos cerrará parcialmente a las 12:01 a.m. del 1 de octubre si el Congreso no aprueba un acuerdo de financiación.

Eso es poco más de un mes antes de las elecciones de 2024, que determinarán qué partido político controla ambas cámaras del Congreso y quién será el próximo presidente.

Mientas que el financiamiento para muchos departamentos y agencias federales expira el 30 de septiembre, Johnson y otros líderes republicanos aún no han presentado un proyecto de ley de plan B que pueda reunir suficientes votos para aprobarse en la Cámara Baja.

El plan provisional de financiamiento de seis meses vinculado a la legislación que requeriría una prueba de ciudadanía para el registro de votantes fracasó el miércoles por una votación de 202 a 220, con 14 republicanos votando en contra.

Los legisladores demócratas dicen que la propuesta de exigir una prueba documental de ciudadanía para el registro de votantes es una “píldora venenosa” que no puede aprobar el Congreso, y muchos legisladores de ambos partidos dicen que no quieren posponer los proyectos de ley de gastos anuales para el año fiscal 2025 hasta marzo.

El expresidente Trump instó a los legisladores republicanos antes de la votación del miércoles a permitir el cierre del gobierno si los demócratas no aceptan reglas más estrictas para el registro de votantes.

“Si los republicanos no aceptan la Ley SAVE, y cada onza de ella, no deberían aceptar una Resolución Continua de ninguna manera”, escribió Trump en Truth Social, haciendo referencia a la Ley SAVE.

“Al presentar mi propuesta hoy, le estoy dando al Senado la máxima flexibilidad para evitar un cierre del gobierno. Los demócratas y los estadounidenses no quieren un cierre del gobierno por parte de Trump. Me atrevo a decir que la mayoría de los republicanos, al menos en esta cámara, no quieren un cierre del gobierno por parte de Trump”, dijo Schumer.

Sigue leyendo:

‘ La Cámara no logró aprobar un proyecto de ley de presupuesto federal

‘ La Cámara votará plan de presupuesto ante inminente cierre del gobierno

‘ Vance dice que el Partido Republicano debería amenazar con un cierre del gobierno