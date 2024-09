Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 20 al 22 de septiembre

El regreso a los cines de una reconocida franquicia, con una película de animación: “Transformers One”. La serie que cuenta la historia de Lyle y Erik Menéndez, dos hermanos que fueron condenados en 1996 por el asesinato de sus padres: “Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story”. El thriller psicológico en el que un mal se comienza a apoderar del mundo: “Never Let Go”. La serie de uno de los villanos más recordados de la saga de Batman, Oswald Cobblepot, “El Pingüino”, interpretado por Colin Farrell: “The Penguin”.

Transformers One

La franquicia de Transformers vuelve ahora a los cines con una película de animación, algo que no ocurría desde 1986 con “The Transformers: The Movie”. Con un elenco de voces de lujo, la cinta se trata de una “historia de origen” que nos lleva al planeta Cybertron, en una época previa a todo lo que conocemos de los Transformers, cuando Optimus Prime y Megatron eran amigos y compañeros de litera que trabajaban juntos como mineros, con sus nombres originales, Orion Pax y D-16, antes de convertirse en los poderosos líderes de los Autobot y los Decepticon, para pasar a ser los más acérrimos enemigos. Chris Hemsworth pone voz a Optimus Prime, mientras que Brian Tyree Henry es Megatron. También encontraremos a Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne y Jon Hamm. Dirigida por Josh Cooley, “Transformers One” es la octava entrega de la serie de películas de Transformers.

Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story

Nicholas Chavez como “Lyle Menendez”, Cooper Koch como “Erik Menendez”, Javier Bardem como “Jose Menendez”. Crédito: Cortesía | Netflix

Tras el éxito de “Dahmer”, la serie de crímenes reales “Monsters” regresa con la historia de Lyle y Erik Menéndez, dos hermanos que fueron condenados en 1996 por el asesinato de sus padres, José (Javier Bardem) y Mary Louise ‘Kitty’ Menéndez (Chloë Sevigny). LA fiscalía argumentó que buscaban heredar la fortuna de su familia, pero aún hoy ellos afirman que sus acciones surgieron del miedo tras una vida de abuso físico, emocional y sexual a manos de sus padres. Ya disponible en Netflix.

Never Let Go

Anthony B. Jenkins como “Samuel”, Halle Berry como “Momma” y Percy Daggs IV como “Nolan” en “Never Let Go”. Crédito: Lionsgate | Cortesía

Thriller psicológico de equipo que creó “Stranger Things” en el que un mal se comienza a apoderar del mundo. Para una madre (Halle Berry) y sus hijos gemelos la única protección es su casa y el lazo protector de su familia. Necesitando mantenerse conectados en todo momento, se aferran unos a otros, sin soltarse nunca. Pero cuando uno de los niños cuestiona si el mal es real, los lazos que los mantienen unidos se rompen, desencadenando una aterradora lucha por la supervivencia. Estreno en cines.

The Penguin

The Penguin. Crédito: Macall Polay, HBO | Cortesía

Uno de los villanos más recordados de la saga de Batman tiene ahora su propia serie. Se trata de Oswald Cobblepot, “El Pingüino”, interpretado por un irreconocible Colin Farrell. La trama nos sitúa sola una semana después de los hechos ocurridos en “The Batman”, la película de 2022, y ahora en los motivos que llevan a Cobblepot a introducirse en el mundo criminal de Gotham City. Los 8 episodios de la serie se irán estrenando cada jueves en HBO y estarán disponibles también en Max.

In the Summers

Esta película que ganó el último Festival de Sundance y supone el estreno como actor de René “Residente” de Calle 13 y de la directora Alessandra Lacorazza se estrena hoy en Nueva York y Los Ángeles.