Jenni Hermoso recibe una vez más, un ataque machista en su contra

Jennifer Hermoso continúa sufriendo ataques, insultos y mucho más a través de sus redes sociales oficiales, y cansada de soportar todo esto en silencio, la jugadora tomó la decisión de este sábado hacer público un mensaje en particular que le fue enviado en su cuenta de Instagram en el que se le insulta de manera constante.

¿Qué le dijeron a Hermoso?

Este fue el mensaje que le enviaron a Hermoso y la jugadora hizo público: “¿Pero tú tienes pito? Es que no me queda claro. Yo supongo que sí por los tatuajes que llevas en el brazo, que pareces mi padre y estás levantando la copa del mundo, vamos, como si fuera un trozo de morcilla. ¿Tú eres tonta o eres subnormal? Yo quiero que me lo expliques. A mí, un calvo como Rubiales me da un beso y es que me vuelvo gay nada más para que me entierre en dinero, y venga dinero, y venga dinero”.

Luis Rubiales vuelve a aparecer en la vida de Hermoso

El mensaje por audio tiene contenido que hace recordar el beso que en su momento Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, le dio a Hermoso, luego de que el combinado nacional femenino de España fuera campeona del mundo.

“Y encima, te quejas, tú lo que eres es tonta. Ese es el problema que tienes, que eres subnormal. Yo le doy un morreo y me saco el c*** ahí. Te dice en la presentación, un piquito, tú se lo das y ahora te quejas. Tienes el c*** como una puerta, asquerosa”. En este ‘storie’, la futbolista que hace vida actualmente en el equipo de los Tigres en la liga femenina de México y de la selección española no añadió ningún texto ni comentario propio.

Hermoso tiene experiencia lidiando con este tipo de mensajes

No es la primera vez que Jenni Hermoso ha estado totalmente expuesta a recibir esta clase de insultos por medio de sus redes sociales. Hace unos meses atrás, la campeona del mundo también decidió publicar una imagen de sus vacaciones en donde posaba junto a Misa Rodríguez y los insultos a la publicación simplemente no se hicieron esperar y cada uno era peor que el otro.

”Las tijeras fuera del vestuario“ o ”Vilda tenía razón. Lo de dejar la puerta abierta en las concentraciones era por algo”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron apreciar en las redes sociales de la jugadora.

