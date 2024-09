¿Niurka planea boda con su novio Bruno Espino?

Vaya revuelo causó Niurka Marcos luego de hacer una inesperada revelación sobre su vida amorosa. Y es que a solo unos meses de haber iniciado una relación con el veracruzano Bruno Espino, la vedette no descarta la posibilidad de llegar al altar. ¡Sigue leyendo para enterarte de lo que dijo!

En un encuentro reciente con la prensa, la mamá de Emilio Osorio no tuvo reparo en hablar sobre el romance que protagoniza y los pasos que ya han dado dentro de su relación, por ejemplo, vivir juntos.

“Los planes que hicimos ya los estamos cumpliendo, que es vivir juntos y disfrutarnos, estar pegados como mueganos“, dijo la famosa al ser cuestionada sobre la nueva etapa que vive tras decirle “adiós” a la soltería.

Siempre fiel a su personalidad frontal y sin miedo al qué dirán, Niurka Marcos confesó que está dispuesta unirse en matrimonio con Bruno Espino: “Sí nos queremos casar, pero cuando ya tengamos la casita, el nido que queremos”, explicó

Es así como la vedette que alguna vez dio vida a ‘Elena Tejero’ en “Aventurera” demuestra que se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional y personal. Recordemos que hace tan solo unas semanas su hijo Emilio Osorio reveló haberle dado “el visto bueno” al hombre que le robó el corazón a su madre.

“Lo conocí, hablé con él. Se llama Bruno. Increíble, mientras [mi mamá] esté feliz. No pregunto muchas cosas porque ella tampoco me pregunta a mí (…) La veo muy feliz en redes sociales y eso es lo importante”, expresó.

Asimismo, el joven descartó las especulaciones con respecto a las intenciones detrás Bruno, aquellas que aseguran él estaría intentando “alcanzar la fama” a través de la imagen de la cubana. De ser así, su madre se encargaría de “ponerlo en su lugar”.

“Si esa es su meta, no lo va a lograr. Porque la primera que le va a decir algo va a ser mi mamá y no le va a ir muy bien. No creo que sea la mejor idea“, advirtió en su momento.