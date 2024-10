Arrestan a niño de Minnesota que conducía un auto robado cerca de un parque infantil

Autoridades informaron que un niño de 10 años fue arrestado en Minneapolis, Minnesota, después de presuntamente robar un automóvil y conducir imprudentemente cerca de un patio de recreo de una escuela, donde casi atropella a otros niños que estaban jugando.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo el viernes que el incidente ocurrió el 20 de septiembre en el patio de juegos afuera de la escuela Nellie Stone Johnson, según Fox 9.

Las imágenes de vigilancia muestran al niño conduciendo el vehículo robado de un lado a otro detrás del patio de juegos antes de conducir hacia la acera, que está a solo unos metros del patio de juegos, ya que había niños cerca.

Según O’Hara, el vehículo no atropelló a ningún niño.

O’Hara indicó que el jueves se identificó al niño de 10 años como el conductor. Fue arrestado y enviado al centro de detención juvenil del condado de Hennepin por probable causa de agresión en segundo grado.

La Fiscalía del Condado de Hennepin dijo en un comunicado de prensa el viernes que ha presentado cargos en este caso. O’Hara detalló que el niño ha sido acusado de conducción imprudente y de recibir propiedad robada, informó Fox 9.

La Procuraduría explicó que una persona no puede ser procesada si no es capaz de asistir a sus abogados en su defensa o si no puede comprender los procedimientos legales.

Es por ello que un psicólogo designado por el tribunal determinará si una persona es competente y presentará su opinión al juez, quien tomará la decisión final. Si se determina que un niño no es competente, se lo pondrá en libertad y el caso se desestimará o se suspenderá.

“Nos enfrentamos a una crisis urgente en nuestra comunidad relacionada con un pequeño grupo de niños que no son competentes para ser juzgados en el sistema de justicia juvenil, pero que no pueden estar seguros en sus hogares”, dijo la oficina del fiscal en un comunicado.

“Estamos trabajando activamente con las fuerzas del orden, así como con los socios del condado y del estado, sobre la necesidad crítica de colocaciones seguras y apropiadas fuera del hogar para los niños con estas necesidades complejas que requieren atención especializada. No podemos presentar cargos ni enjuiciar para salir de esta crisis”, añadieron.

“Lo que necesitamos es claro: lugares residenciales con distintos niveles de seguridad en nuestra comunidad que cuenten con los recursos y el personal necesarios para poder aceptar y tratar con éxito a nuestros jóvenes con necesidades complejas. Y necesitamos medidas urgentes e inmediatas para abordar este problema ahora”, añade el comunicado.

El chico también habría robado coches en el pasado, ya que había sido detenido en al menos otros dos incidentes relacionados con el robo de vehículos, dijo O’Hara. También figura como sospechoso en más de una docena de otros casos, incluidos robo de vehículos, agresión con un arma peligrosa y robo.

Los antecedentes penales del niño se remontan a mayo de 2023. Tiene alrededor de 30 antecedentes, y la mayoría de ellos son incidentes de fuga. La familia del niño está cooperando con las fuerzas del orden y ha pedido ayuda para “evitar que su hijo o cualquier otra persona resulte herida o muerta”, dijo la policía en un comunicado de prensa, según Fox 9.

El viernes se presentaron cargos por un incidente diferente ocurrido en agosto. En ese caso, el niño y otros menores se acercaron a una víctima con un cuchillo en la mano y la amenazaron diciéndole “te voy a destripar” mientras intentaban robarle su auto, dijo O’Hara.

El niño fue acusado en ese caso de amenazas de violencia y de intento de robo de automóvil.

“Es inimaginable que un niño de 10 años haya tenido este nivel de actividad delictiva sin una intervención eficaz”, indicó O’Hara.

“La cárcel no es una opción aceptable para un niño de 10 años. Pero los adultos que pueden detener este comportamiento deben actuar ahora. Este es solo un ejemplo de la puerta giratoria con la que nos enfrentamos: arrestar una y otra vez a los mismos jóvenes por robo de automóviles y otros delitos violentos. Se trata de un problema complejo y necesitamos que todas las entidades involucradas en la intervención se unan de inmediato para establecer soluciones a corto y largo plazo”, puntualizó.

Sigue leyendo:

–Conductor ebrio atropella fatalmente a niño de 2 años que iba en triciclo en una calle de Florida

–¿Por qué detuvieron al exdiputado venezolano Gilber Caro en Miami?

–Hombre de Florida le arrancó de una mordida un trozo de cabeza a un oficial durante un festival