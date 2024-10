¿Cómo reaccionó Ben Affleck a las declaraciones de Jennifer Lopez sobre su divorcio?

Tras la entrevista de Jennifer Lopez sobre su divorcio, Ben Affleck reaccionó a las declaraciones de la cantante, quien aseguró que la sensación luego de su separación fue triste y aterradora.

De acuerdo con el Daily Mail, una fuente aseguró que Affleck no sabía que JLo tenía planeado de hablar de cómo se sentía luego del divorcio, pero indicó que no le sorprendió que lo hiciera.

“Ben sabe que ella hablará de la ruptura por siempre. A él le encantaría que ella no hablara de ello, pero siente que siempre lo hará”, dijo la fuente.

“Él no recibió ningún aviso de que ella iba a hablar de su relación, pero asumió que eventualmente sucedería. Es parte de su vida tanto como cualquier otra cosa, nunca va a alejarse de ella”, agregó.

El pasado 20 de agosto, Jennifer Lopez presentó ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles los documentos de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”. También pidió cambiar su apellido legal de Affleck a Lopez.

¿Qué dijo Jennifer Lopez de su divorcio?

En la entrevista, Jennifer Lopez contó cómo ha sido su proceso de sanación y cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida, que reconoció ha sido triste pero que no quiere que ese sentimiento se apodere de ella.

“Cuando afrontas esos sentimientos y dices: ‘Esto no me va a matar’, sino que piensas: ‘En realidad, soy capaz de estar alegre y ser feliz por mí misma’”, dijo.

JLo reconoció que, aunque ama estar en una relación, ahora entiende que también puede estar bien sola. “Tendemos a huir de eso a veces cuando estás envuelta con otras personas”, dijo.

¿Por qué terminó la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck?

De acuerdo con la revista People, une fuente cercana a la ex pareja contó que JLo y Affleck tuvieron problemas para hacer funcionar sus personalidades opuestas durante su matrimonio.

“Son personas muy diferentes”, dijo la fuente. “Ella es muy pública y más sociable, y él es más introvertido y está feliz de pasar tiempo en casa”, agregó.

La fuente aseguró que la cantante y el actor se dejaron llevar por la emoción y expectativas que generó su segundo romance. “Todo pasó muy rápido”, dijo.

“Eran dos personas que estaban enamoradas del amor, ¿y quién no se dejaría llevar por eso? Se amaban de verdad”, aseguró la fuente, que afirmó que la pareja hizo lo posible para salvar su relación, pero no lo lograron. “Realmente querían intentarlo y lo hicieron”.

Otra fuente cercana a JLo, indicó que una causa de la separación puede deberse al mal temperamento del actor, quien –describen los amigos de la cantante– era muy malhumorado.

“Él no entiende cómo su mal humor afecta a las personas que lo rodean”, dijo la fuente sobre el carácter de Affleck.

De hecho, a algunos de los amigos de JLo no soportaban al actor por sus cambios de humor tan repentinos y su mala actitud. “No se aguantan. No se llevan bien y todavía hay mala sangre”, dijo una fuente a Page Six hace semanas.

