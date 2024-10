Biden recorrió zonas afectadas en Florida por huracanes y confirma la ayuda de $612 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó este domingo su segunda visita a Florida y anunció una asignación de $612 millones de dólares para reforzar el sistema de red eléctrica, afectada por el paso de dos huracanes, el más reciente Milton, que dejó a dos millones de personas sin energía.

“Esta financiación no solo restablecerá el suministro eléctrico, sino que también hará que el sistema eléctrico de la región sea más fuerte y capaz y reducirá la frecuencia y duración de los cortes de energía a medida que los fenómenos meteorológicos extremos se vuelven más frecuentes”, dijo Biden, que previo a la conferencia de prensa visitó zonas afectadas por los fenómenos naturales.

Biden, que agradeció a socorristas y trabajadores de servicios públicos de 43 estados y Canadá por sus esfuerzos, se identificó con quienes han perdido sus hogares por los huracanes Helene y Milton al recordar que hace varios años un rayó quemó parcialmente su hogar y que le tomó siete meses repararla.

“Sé por experiencia lo devastador que es perder tu casa“, indicó para agregar que lo más doloroso es perder recuerdos familiares. “Duelen porque no se pueden reemplazar”, afirmó el mandatario.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Crédito: Manuel Balce Ceneta | AP

El pasado viernes Biden firmó la orden que declara Florida zona de desastre, lo que permite a sus residentes tener acceso a subvenciones para cubrir costos de vivienda provisional y reparaciones a la vivienda, préstamos a bajo interés para cubrir pérdidas no cubiertas por un seguro y otros programas para propietarios de negocios.

El mandatario indicó que tras esa declaración, 250,000 personas han solicitado ayuda. También que la Oficina para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha entregado 1.2 millones de comidas, más de 300,000 litros de agua y dos millones de galones de combustible.

El viernes había cerca de dos millones de clientes sin electricidad en Florida, después de 48 horas del paso del huracán Milton, que se ha cobrado la vida de 17 personas y dejó inundaciones y destrucción de cientos de viviendas.

Según había informado previamente la Casa Blanca, los 612 millones de dólares son para seis proyectos del Departamento de Energía en las zonas afectadas por los dos huracanes para mejorar la resiliencia de la red eléctrica.

El tema de las tormentas no ha escapado a la intensa campaña electoral, de cara a los comicios del 5 de noviembre. El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, acusó a la Administración del presidente Biden de no haber respondido adecuadamente ante la destrucción causada por las tormentas, en particular en Carolina del Norte tras el paso de Helene.

Con información de EFE.

