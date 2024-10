Robert García cree que Canelo puede ganarle a Beterbiev

El entrenador Robert García cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene oportunidad de vencer a Artur Beterbiev, recién coronado campeón indiscutido de peso semicompleto, y explicó la razón.

En entrevista con Izquierdazo, García indicó que la juventud y habilidades de Canelo Álvarez sobre el ring podrían darle ventaja para conseguir derrotar a Beterbiev si decide subir nuevamente a las 175 libras.

“En realidad yo no sé si me equivoque, pero yo pienso que hasta Canelo tiene la fuerza, la rapidez, la inteligencia para poder hacer lo mismo (que haría Benavídez contra Beterbiev), porque también Canelo es joven, todavía está joven a diferencia de Beterbiev y creo que también él puede demostrar. Aunque Canelo perdió contra Bivol, eso no quiere decir que porque Beterbiev le ganó a Bivol le va a ganar fácil a Canelo, en el box eso no existe, en el boxeo bien puede Canelo nunca poderle ganar a Bivol, pero Canelo le puede ganar a Beterbiev especialmente por la diferencia de edad, todo eso puede ser algo muy grande para una posible victoria de Canelo a Beterbiev o Benavídez”, dijo.

Artur Beterbiev insiste en que no le interesa pelear con Canelo Álvarez. Crédito: Olga Ivashchenko | AP

“Yo creo que una ventaja muy grande sería si Canelo se espera a que haga la revancha con Bivol y después quizá pelee con el ganador de Benavídez y Morrell, de ahí estamos hablando que pasaría un año más, ya casi para los 41 (de edad de Beterbiev), sería la ventaja e inteligentemente el plan de Canelo, esperar un año más. Son dos peleas las que va a hacer, quizá la revancha, quizá contra el ganador de Morrell con Benavídez y después lo puede buscar, en realidad es un año y, ya que va a cumplir 40 años, pues ahí puede ser una diferencia grande donde Canelo puede tomar esa ventaja”, agregó.

A pesar de que Canelo Álvarez ha dicho que le gustaría un duelo contra Artur Beterbiev, el ruso ha dejado claro que no está interesado en el mexicano, pero ahora que se convirtió en campeón indiscutido semicompleto este enfrentamiento podría ser muy factible.

El tapatío había declarado antes y después de vencer a Edgar Berlanga que la única pelea que le interesaba en 175 libras era contra Dmitry Bivol si vencía a Beterbiev. Como esto no sucedió es probable que el monarca unificado de 168 renuncie a la idea de subir de categoría otra vez.

Después del duelo entre los rusos algunos fanáticos y expertos se mostraron en desacuerdo con el resultado, ya que vieron a Bivol como el ganador. Uno de ellos fue Turki Alalshikh quien aseguró que intentará hacer una revancha entre ambos de inmediato.

Dmitry Bivol perdió su invicto y ahora quiere la revancha con Beterbiev. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Con un posible segundo enfrentamiento en puerta, Artur Beterbiev podría seguir descartando un posible combate con Canelo Álvarez. Además, si el campeón indiscutido de 175 libras vence a Bivol nuevamente, David Benavídez es el siguiente en la lista, ya que es el retador mandatorio por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Artur Beterbiev, de 39 años, se convirtió en campeón indiscutido de peso semicompleto y se mantiene invicto en el deporte. El ruso no ha perdido y tiene una impresionante marca de 21 victorias con 20 nocauts.

