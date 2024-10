Eva Mendes dice que sólo volvería a actuar si es al lado de Ryan Gosling

Eva Mendes se considera una actriz retirada, pero se siente muy satisfecha en su faceta como empresaria. Ahora dio a conocer que sólo una cosa haría que regresara al mundo del cine: compartir créditos con su esposo Ryan Gosling.

Eva Mendes escribe un mensaje sobre la reacción de Ryan Gosling al ser premiado por “I’m Just Ken”

Mendes, de 50 años, fue entrevistada para el periódico Sunday Times, y se mostró sincera en cuanto a su carrera en el cine. “Nunca estuve enamorada de la actuación. No lo digo de manera autocrítica, pero no fui una gran actriz. Tuve mis momentos en los que trabajé con gente realmente genial”.

Eva Mendes opina sobre la foto de su novio Ryan Gosling como “Ken”: “Le dije: ‘¿Puedo quedarme con la ropa interior?’”

Eva trabajó con Gosling en dos películas: “The Place Beyond The Pines” (de 2012, en cuyo rodaje inició su romance) y “Lost River”, de 2014, que marcó el debut como director para su esposo. La ex actriz no descarta que pudieran trabajar juntos de nuevo. “Eso es lo único que me encantaría hacer. Él saca algo de mí que nunca antes había sido accesible”.

Mendes tuvo roles protagónicos en películas de drama y acción, como “Training Day”, “Once Upon a Time In México” y “The Other Guys”, pero para ella hubo filmes que no la dejaron muy satisfecha. “Hubo algunos papeles de bastante m*****. Eso es todo lo que decían al principio: ‘Ella es demasiado étnica para esto, demasiado étnica para aquello’. Fue una locura. Esa fue la nota constante. Luego, en algún momento, cambió a: ‘Oh, lo étnico está bien ahora’ o ‘Ser latina está bien’. Me dio energía, porque me enojaba mucho y después obtendría ese combustible que necesitaba”.

Aunque Eva lleva 10 años sin actuar, eso no le ha impedido modelar de vez en cuando para algunas revistas. La empresaria compartió en su cuenta de Instagram (en la que tiene más de seis millones de seguidores) fotos que le tomó Nico Bustos para The Sunday Times Style, y las complementó con el mensaje: “El click bait apesta. Einstein nunca lo dijo mejor. Lo que no apesta es esta sesión fotográfica”.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: