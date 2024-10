Asesinan de 20 tiros a 2 policías en Puebla, pero investigación revela que no eran oficiales

Los ataques armados en contra de policías se han hecho constantes en México, y uno de los casos más recientes ocurrió en el estado de Puebla, donde hombres armados asesinaron a dos oficiales.

El atentado ocurrió en el municipio de Xoxtla, donde las víctimas se encontraban a bordo de una patrulla cuando fueron atacados con más de 20 tiros, perdiendo la vida en el lugar.

Al escuchar los disparos, los vecinos llamaron al número de emergencia y elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron a la zona del crimen, la misma donde hace unos días fue hallado el cuerpo sin vida de un empresario.

Sin embargo, al comenzar las investigaciones sobre este crimen surgieron algunas inconsistencias, pues en la unidad donde murieron se encontró una bolsa con una sustancia sólida granulada de color blanco identificada como cristal, lo que podría indicar una relación de los agentes con posibles actividades ilícitas.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó mediante un comunicado que los policías asesinados no estaban inscritos en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, y no tenían vigentes sus evaluaciones de control de confianza.

¿Eran o no policías?

Esto quiere decir que las víctimas, cuya identidad no se ha dado a conocer, no estaban debidamente acreditadas como policías municipales, por lo que no se ha podido confirmar si efectivamente pertenecían a la corporación, y tampoco se determinó si el vehículo era oficial o apócrifo.

De acuerdo con el diario El Sol de Puebla, ninguna autoridad del Ayuntamiento de Xoxtla fijó alguna postura, mientras que la actual presidenta municipal, Guadalupe Ortiz, no fue encontrada en su oficina.

A su vez, personal que brinda atención al público informó que para no entorpecer las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, se evitaría cualquier comentario.

En lo que va del presente año se han registrado nueve asesinatos de policías en el estado de Puebla, según informó la organización Causa en Común, mientras que a nivel nacional se tienen reportados 240 oficiales asesinados, siendo los estados de Guanajuato, Estado de México, Chiapas, Nuevo León y Guerrero, los que registran más casos.

