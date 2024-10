Ester Expósito habla sobre su rostro: “He subido un poco de peso y ya está”

El 28 de octubre Ester Expósito acudió a la entrega de los premios Women Of The Year, que otorga la edición española de la revista Harper’s Bazaar. Ella obtuvo el reconocimiento New Generation, pero tenía preparado un discurso en respuesta a las críticas que han hecho de su rostro, luego de que fuera invitada al programa de televisión “La Revuelta”.

Ester Expósito habla sobre el polémico video que la muestra con Paris Jackson

La actriz de 24 años criticó que ya es común ver en Internet comentarios negativos hacia el físico de las chicas: “El otro día estuve reflexionando sobre todas las formas tan distintas de violencia que recibimos las mujeres, y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello…No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona. Y menos todavía si no tienes ni idea de lo que estás hablando”.

Ester Expósito es captada haciendo un sensual baile durante su estancia en México

Expósito comentó que las críticas han sido muchas. “Yo tampoco tengo por qué aguantarlo. Estoy cansada y estoy cabreada. Sí, porque resulta que llevo leyendo que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años, y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo.

“Lo último ha sido la semana pasada, pues que al parecer me he rellenado la cara. Me la he estirado con bótox o no sé qué cosas más. Que si así fuera, estaría en todo mi derecho, y ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada, porque no le he preguntado y porque es mi cara y para eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está”.

Ester condenó que los cambios en el cuerpo de las mujeres se vean como algo anormal: “Porque lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos. Menos mal, ¿no? Porque esto significa que estamos vivas y que no somos muñecas. Sí, no vamos a quedarnos así para siempre, por suerte”.

Por último, Ester Expósito envió un mensaje muy directo a las personas que escriben esos mensajes en Internet: “Nunca sabes por lo que puede estar pasando una persona, ni los motivos que le han podido ocasionar un supuesto cambio físico….al final es otro tipo de violencia más, y que nos puede ocasionar un desgaste psicológico importante, entre otras cosas, a las personas que lo recibimos”.

Sigue leyendo: