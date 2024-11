Ricardo Ferretti le lanza una dura crítica a César Huerta

César Huerta ha sido señalado constantemente como uno de los próximos futbolistas mexicanos que podrían dar el salto a Europa. Pero el delantero de los Pumas de la UNAM se ha mantenido en el conjunto azteca. Ricardo Ferretti, respetado entrenador del balompié mexicano, cuestiona las capacidades del “Chino” para dar este salto.

El debate fue generado a través del programa Fútbol Picante. Hugo Sánchez, exgoleador del Real Madrid, considera que César Huerta tiene todas las características necesarias para para marcharse al Viejo Continente.

“Huerta, para mí, es el mexicano que tiene las características técnicas, física, psicológicas, mano a mano para irse a Europa. Yo ya se lo dije en su momento, debe irse al viejo continente”, dijo Hugo Sánchez.

Sin embargo, Ricardo Ferretti no estuvo de acuerdo con las observaciones del “Pentapichichi”. El exentrenador de los Tigres de la UANL recordó la etapa de César Huerta en el Rebaño Sagrado, club del que habría salido por no aguantar la presión de las Chivas.

“No aguantaba la presión en Chivas, que va a aguantar la presión en Europa. Por tus palabras (Peláez), yo escuché que él pidió salir del club porque no aguantaba la presión. Ser seleccionado nacional en la actualidad, tampoco es algo sobresaliente, como era antes”, dijo Ricardo Ferretti.

Con las Chivas de Guadalajara, César Huerta no tuvo grandes números. El “Chino” estuvo en las inferiores del club, pero en el primer equipo del Rebaño Sagrado no logró adaptarse. Huerta solo marcó un gol y concedió una asistencia en 39 partidos con el equipo rojiblanco.

No obstante, con el traspaso a los Pumas de la UNAM, César Huerta mejoró su nivel y llamó la atención de clubes europeos e incluso recibió llamados a la selección mexicana. El “Chino” acumula 20 goles y 13 goles en 82 duelos con el conjunto Universitario.

El sueño del “Chino” es ir a Europa

Contrario a las consideraciones y a la perspectiva de Ricardo Ferretti, César Huerta si quiere dar el salto al fútbol de Europa. El “Chino” tiene 23 años, razón por la que no tiene mucha prisa en marcharse. El futbolista mexicano quiere levantar un título con los Pumas de la UNAM. En el Apertura 2024, Huerta podría cumplir sus objetivos locales.

“(Jugar en Europa) es un sueño que sigue intacto y que voy a seguir peleando por cumplirlo, pero sé que me tengo que ir con un título de aquí de Pumas, es lo único que me falta para cerrar la etapa…si por mi fuera me quedaría aquí toda mi vida, pero también tengo aspiraciones personales”, dijo el Chino en declaraciones recopiladas por Fútbol Total MX.

