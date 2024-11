“El discurso duro de Trump encajó bien con la imagen de macho que intenta proyectar y eso le gusta a mucha gente”

La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en los comicios de este martes parece desafiar las reglas más básicas de gravedad política.

Con 78 años, Trump no sólo se sobrepuso a su derrota electoral de 2020 ante Joe Biden sino a varias causas judiciales que enfrenta, una de las cuales lo convirtió este año en el primer expresidente de EE.UU. condenado penalmente.

El líder republicano que fue acusado de intentar anular los comicios que hace cuatro años acabaron con un ataque violento de sus seguidores al Capitolio y cuyas posturas políticas aún inquietan dentro y fuera del país, se apresta a volver triunfal a la Casa Blanca.

Entonces, ¿cómo lo ha hecho?

“(Trump) es muy astuto. Nunca se rinde ni se le escapa nada”, explica Joshua Sandman, profesor emérito de ciencia política en la universidad de New Haven y experto en la presidencia de EE.UU., en una entrevista con BBC Mundo.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con este académico que ha investigado el ascenso político de Trump desde su inicio:

Archivo personal: Joshua Sandman sostiene que “Trump juega con los miedos, la ansiedad y la desesperación de la clase trabajadora” de EE.UU.

¿Por qué Donald Trump obtuvo esta victoria electoral tan clara?

La campaña de Harris no fue lo suficientemente buena, se orientó a criticar los rasgos negativos de la personalidad de Trump.

Todo el mundo sabe eso, pero la economía y la inmigración fueron temas primordiales.

Los demócratas no respondieron con suficiente rapidez a la cuestión de la inmigración con Biden en el cargo, ni a la inflación, al aumento de las tasas de interés o el precio de la vivienda.

La gente pensó que estaba mejor con la administración Trump que con la administración Biden.

Creo que la gente es racional en su pensamiento. Todo el mundo conocía las dificultades de personalidad de Trump para ser presidente al ser tan negativo y crítico. Pero tuvieron más en cuenta el sentir de que la economía estaba mejor con él y los problemas de inmigración se trataban mejor en el gobierno de Trump.

Trump no sólo ganó la mayoría del Colegio Electoral, sino que está en camino de ganar el voto popular, a diferencia de cuando fue electo en 2016. ¿Cuál sería su principal mérito para esto?

Creo que intenta identificarse con la clase trabajadora, con los obreros de cuello azul, con los de cuello blanco suburbanos de menores ingresos.

El proceso de globalización ha pasado una factura terrible a la economía manufacturera de EE.UU. Él lo ha interpretado muy bien y eso lo ha hecho más popular.

Es interesante que muchos de latinos votaran por él en estados como Pensilvania o Nueva Jersey, un estado donde no ganó pero logró una votación mucho más reñida que cuando Biden triunfó hace cuatro años.

Su discurso duro encajó bien con la imagen de macho que intenta proyectar y eso le gusta a mucha gente. La clase trabajadora masculina sin estudios universitarios no lo ve como algo negativo, sino positivo.

Getty Images: “La gente pensó que estaba mejor con la administración Trump que con la administración Biden”, explica el politólogo Joshua Sandman.

¿Entonces dirías que estos resultados demuestran que el estilo de liderazgo de Trump se ha vuelto exitoso en la política de EE.UU.?

Puede serlo si la situación es lo suficientemente grave.

La desesperación de la clase trabajadora por la pérdida de empleos en la economía industrial causa mucha ansiedad, incluso a los que aún tienen trabajo.

A un candidato así no le iría bien si hubiera una buena economía, muchos empleos bien pagados en el sector industrial, si la gente tuviera confianza y seguridad, si no hubiera inflación. Pero Trump juega con los miedos, la ansiedad y la desesperación de la clase trabajadora.

Si no se dan esas condiciones, un candidato como él no tendría éxito.

Trump también se enfrentaba a diferentes causas penales, y este año se convirtió en el primer expresidente de EE.UU. condenado en un juicio de ese tipo. Es algo que podría haber arruinado las carreras de otros políticos…

Sí.

¿Cómo consiguió Trump superarlo?

Afirmó que había una motivación política de los demócratas para desacreditarlo. Dijo que nada de eso era cierto, que no había hecho nada malo, nada que no hicieran los demás, pero que como es Trump fueron a por él políticamente para acusarle. Ese fue su mensaje, y la gente que le apoya le creyó.

Getty Images: Las distintas causas penales que enfrenta Trump se volvieron “algo intrascendente” para los electores, según Sandman.

Así que se volvió algo intrascendente. A los que no les gusta, lo usaron como otro argumento contra él. Pero los que no le tienen antipatía, que están desesperados por su posición marginal en la economía, no creían esas acusaciones.

¿Dirías que Trump parece haber logrado el liderazgo político más resistente y con los seguidores más leales de la historia reciente de EE.UU.?

Sí, ha logrado un regreso enorme y notable porque los temas en los que hizo hincapié, como la economía y la inmigración, preocupan a mucha gente.

Para la nación no es bueno ver inmigrantes entrando sin control. Ahora, Trump es muy inteligente. El año pasado demócratas y republicanos en el Senado se unieron y aprobaron un proyecto de ley de inmigración bipartidista. Trump se dirigió a los líderes de la Cámara de Representantes y les dijo: “De ninguna manera pueden hacer esto, no tendremos un tema para golpear a los demócratas si aprueban un proyecto de ley para hacer frente a la inmigración”. Y los republicanos de la Cámara bloquearon el proyecto.

Es muy astuto. Nunca se rinde ni se le escapa nada.

El 60% de la población joven de EE.UU. entre 18 y 25 años no va a la universidad. Estas personas son un núcleo de su apoyo porque sienten que les han arrebatado la posibilidad de ganarse la vida en una economía industrial, y están resentidos contra los trabajadores más cualificados. Los que trabajan con sus manos son mayoría, y se desesperan ante lo que les ocurriría si desapareciera la mayor parte de la industria.

La ley chips de Biden (para generar empleos con la fabricación de semiconductores) y otras tardaron mucho en salir adelante.

Esa es la historia.

¿Estos resultados se deben también al aparato político electoral que Trump ha construido dentro del Partido Republicano?

Sí, se apoderó del Partido Republicano que era de conservadores económicos. Él no es un conservador económico. Así que ha capturado el partido y ha traído un nuevo electorado: la clase obrera de cuello azul.

Construyó el Partido Republicano en torno a eso. También de los valores, la cultura, la identidad, la familia, la fe, la libertad y la bandera, la “América primero”: estos temas resuenan en cierta medida en nuestra población.

Has mencionado el tema de la inmigración, pero ¿cuán importante fue en la victoria de Trump?

Los inmigrantes que pasaban de la frontera sur a las ciudades del país eran difíciles de alojar. Las ciudades no estaban preparadas para eso.

Los gobernadores del sur fueron inteligentes al enviar autobuses llenos de inmigrantes a pequeñas ciudades de clase media, en Ohio, Massachusetts, Illinois… Se volvieron una carga económica para las ciudades santuario. Y esto provocó mucho resentimiento.

Getty Images: El voto de los obreros del sector industrial de EE.UU. es visto por Sandman como una clave del triunfo de Trump.

Pero creo que la cuestión más importante fue la economía. La inflación bajó, pero los precios no bajaron. En cierto modo es algo bueno, porque si bajaran habría recesión.

Así que el mayor éxito de Trump fue insistir con la economía y la inmigración, poner a “EE.UU. primero” y que no haya habido guerras cuando fue presidente.

Y el mayor fallo de Harris fue hacer hincapié en la personalidad de Trump y su amenaza a la democracia, en lugar de intentar decir: “Aprendí de lo que hicimos bien y mal, y eso que hicimos mal como no atender con suficiente antelación la inmigración o las presiones inflacionarias no se repetirá en mi gobierno”. Es lo que debería haber dicho. Pero no lo hizo. Fue un error.

¿Haber nominado a una mujer contra Trump después que éste derrotara a Hillary Clinton en 2016 también podría considerarse un error del Partido Demócrata?

Creo que no. El pueblo estadounidense está preparado para elegir a una mujer.

Luego de su triunfo, Trump reivindicó un “mandato poderoso y sin precedentes” para gobernar. ¿Cuánto poder tendrá realmente, considerando que los frenos y contrapesos siguen siendo un principio de la democracia estadounidense?

Bueno, si los demócratas pierden la mayoría en la Cámara de Representantes sería muy difícil para ellos hacer algo para bloquear a Trump o a los republicanos en el Congreso.

Los frenos y contrapesos son eficaces sólo cuando hay un equilibrio de poder entre partidos, cuando hay personas dispuestas a adoptar una postura independientemente del partido al que pertenecen.

Si la Corte Suprema es conservadora, la Cámara es conservadora, el Senado es conservador y el Ejecutivo es conservador, hay muy pocos frenos y contrapesos.

Así que no creo que haya demasiados frenos y contrapesos. Sólo cabe esperar y rezar para que la gente que lo rodea sea mejor de lo que creo que son.

