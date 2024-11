Sheinbaum reconoce triunfo de Donald Trump, lo felicita

La presidenta de México Claudia Sheinbaum felicitó este miércoles al candidato republicano Donald Trump por su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y expresó su disposición para trabajar con el nuevo gobierno estadounidense de manera coordinada.



A pesar de que aún no se difunden de manera oficial los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la mandataria mexicana recurrió a su cuenta en X para felicitar a Donald Trump, que superó en número de votos a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris.

Sheinbaum felicita a Donald Trump

“Expreso mi más sincera felicitación a Donald Trump, quien resultó ganador de la elección presidencial de los Estados Unidos de América“, escribió Sheinbaum la tarde de este miércoles.



La felicitación de la presidenta mexicana se hace a pesar de que en la mañana, durante su conferencia, dijo que no se pronunciaría sobre la victoria de Donald Trump, hasta que se dieran a conocer los resultados finales.

“Vamos a esperar a los resultados oficiales para hacer el comunicado oficial respecto a la elección presidencial de Estados Unidos”, comentó por la mañana la presidenta mexicana.



Tras felicitarlo, la presidenta de México expresó su intención de trabajar con el gobierno de Donald Trump de manera coordinada, aclarando que siempre será privilegiando el diálogo y respeto a la soberanías.

“En nombre de México, nuestro reconocimiento al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático en su jornada electoral. Estoy cierta de que vamos a continuar trabajando juntos de manera coordinada, con diálogo y respeto a nuestras soberanías, para avanzar en la amplia agenda bilateral que nos enlaza”, destacó la presidenta Sheinbaum.

No hay motivo de preocupación, dijo Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que ante el virtual triunfo de Donald Trump en los comicios estadounidenses, no había motivo de preocupación.



“A todos los mexicanos: no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos, a los empresarios mexicanos: no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano”, comentó.

