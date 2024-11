Bárbara Islas revela que ha tenido citas con Nicola Porcella

Bárbara Islas habló sobre las controversias en las que se ha visto involucrada, y respondió si tiene una relación con el peruano Nicola Porcella, como recientemente se ha rumorado.

La actriz y conductora acudió a la presentación de la telenovela “Regalo De Amor”, y sobre Porcella dijo: “Está muy guapo, me cae muy bien, hemos salido. Si aparte él ya lo platicó, sí, hemos salido. La verdad desde el año pasado, porque luego dicen: ‘Es cosa nueva’, y no”.

Islas también comentó que fue Emilio Osorio, al terminar la primera edición del reality show “La Casa de Los Famosos México”, quien le presentó a Nicola. “Ustedes saben que es desde la casa pasada que Emilio nos hizo el favor de ser cupido ahí en (el programa) “¡Cuéntamelo Ya!” (Nicola) me parece un chavo muy trabajador, me cae muy bien y entonces sí nos hemos visto algunas veces”.

Sin embargo, Bárbara dijo que es muy difícil que se dé una relación formal entre ella y Porcella, ya que ambos tienen agendas muy saturadas: “Pero pues ahorita, ¿a qué hora? O sea, él tiene creo que cuatro programas, y yo ahorita, con la telenovela, imposible”.

Cuando Bárbara fue cuestionada acerca de la actriz Gala Montes (quien hace unos meses dijo que habían tenido una breve relación), respondió: “Ni siquiera quiero hablar de esto, porque si dices algo, eres una colgada; si no dices, eres una mustia, entonces yo creo que es importante que la gente se quede con lo que ellos quieran. Lo más importante es que yo sé quién soy, ¿saben? Entonces pues con eso me quedo”.

Islas confirmó que actualmente su contacto con Montes es nulo, pero reconoció que, sin importar que no se hablen, siempre le deseará lo mejor: “Desde antes de que (Gala) entrara (a “La Casa De Los Famosos México 2”) ya no nos hablamos para nada. Me da mucho gusto que tenga mucho éxito; se lo merece. Veo que a todo mundo le está yendo muy bien”.

Por último, la actriz dijo que para ella es normal que algunas personas se alejen de su vida, como sucedió con Gala: “Ya no hay amistad, pero yo siempre me quedo con lo mejor. Imagínate que en cada proyecto te haces mega amigo de alguien y no se puede fracturar. De repente los vuelves a ver y dices: ‘¡Qué gusto!’, pero no lo frecuentas todo el tiempo”.

