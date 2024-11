Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de noviembre de 2024

ARIES

Entenderás el porqué de muchas cosas y sobre todo por qué no funcionaron en el área sentimental. Ponte las pilas y soluciona cualquier problema que hayas tenido con otras personas para renovar tus energías y no cargar con karmas o problemas del pasado, para estar sin rencores, problemas o complicaciones. No permitas que personas del pasado regresen a tu vida para dañarte o afectarte. Es probable que la vida te ponga un gran reto en tu familia que los hará estar más unidos que nunca; debes aprender de cada situación que sucede a tu alrededor. Cuidado con gastos que no necesitas. Aléjate de relaciones prohibidas pues podrías meterte en un problema muy grave y hasta te van a exponer en redes sociales por comelona. Si tienes pareja se aproxima una discusión por celos, no te preocupes lo sabrán resolver a la brevedad. Te espera nuevas oportunidades y cambios en cuestiones de tus sentimientos. En lo laboral nuevas propuestas, no dejes un trabajo sin tener asegurado otro más o de lo contrario te quedarás como el perro de las dos tortas. Pon más atención a tu forma de verte, has descuidado mucho tu apariencia que si bien es cierto no constituye lo más importante, en el medio en que te desenvuelves es pieza fundamental.

TAURO

Cuida mucho tu alimentación en estos días pues podrías sufrir molestias estomacales e ir a parar al simi. Una veladora roja con canela te ayudará a abrir puertas en cuestiones del amor y mejorar tu relación en caso de que exista algún problema, límpiate con ella y dedícasela al universo. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde te diriges y no pierdas el piso por complacer a quien no deberías. Reuniones con amistades se avecinan y una buena borrachera; cuídate mucho de aflojar a quien no debes, cuando tomas sueles dar muy pronto la caricia sin pensarlo. Días de reflexionar sobre tus ingresos para que no se vengan perdidas económicas. Te enteras de chisme que anda rondando en tu familia y que pudieran involucrarte. Aguas con caída y perdidas de objetos pues al iniciar la siguiente semana se presentarán dichos hechos. Te enterarás de una verdad que te costará creer sobre cierta persona que está en tu vida, quítate la venda de tus ojos y enfrenta lo que tenga que venir. Tus proyectos y metas que emprendas de hoy en adelante deberán de girar en torno a tu vida y no a la de los demás, ponte metas a corto y mediano plazo solo así podrás lograr lo que buscas y quieres para ti.

GÉMINIS

Trata de ir más por eso que te mueve tus sentimientos pues es lo que te llenará el corazón. Amistades se van y otras regresan del pasado, no dejes entrar a nadie que ya te haya afectado la existencia. Hay una persona del pasado que retorna y que podría entrar a tu cama. Se viene la oportunidad de un cambio laboral que te va beneficiar mucho. Si tienes pareja cuida lo que sale de tu boca, algunas veces no piensas lo que dices y puedes llegar a herir al ser amado. Oportunidad de emprender negocio que te va beneficiar mucho. Ya no mendigues cariño ni amor por nadie, date tu lugar y tú taco que lo mereces. Es probable que la vida te ponga en una situación algo compleja, no te estreses, las cosas tomarán el mejor rumbo. Despójate de gente tonta que solo te limita o no te deja avanzar en el cumplimiento de tus sueños. Recuerda que la vida te llena de oportunidades, aprende a escoger las que te mereces y no a conformarte con migajas. Ya no te permitas caer por nadie y ve tras tus metas y sueños, reemplaza a quien no te busca, y deja de llorarle o de mendigar amor a quien solo te da dolores de cabeza.

CÁNCER

Excelentes fechas para meditar tu vida y ver si lo que has hecho ha sido suficiente para lograr tus metas y tus objetivos. Que este mes de noviembre sea de reflexión, pero también de ponerte las pilas para cumplir esos sueños y metas que hiciste a un lado. Se viene semana muy perra llena de nuevas cosas, te esperan cambios importantes en los cuales comprenderás con quien sí, con quien no y con quien next. Si tienes una relación tienes que cuidar mucho lo que sale de tu boca porque sin darte cuenta pudieras ocasionar discusiones. Es probable que te deprimas a inicios de semana por algo que no salió como deseabas. Te vienen chismes muy fuertes, no te dejes influenciar por personas que apenas y conoces, no tomes en cuenta chismes ni críticas, enfócate en tu trabajo y tus cosas. Te vienen cambios en tus sentimientos los cuales te llevarán por el camino correcto hacia lo que de verdad mereces para ti. Cuidado con menospreciarte o darte menos valor del que posees. Aprende de tus errores y no te dejes influenciar por personas que apenas y conoces, recibirás crítica y más y eso se debe a la envidia que llegas a causar donde pisas.

LEO

Ten cuidado con la manera en que pides las cosas, algunas veces exiges demasiado o te pones en un plan que nadie te aguanta y al final podrían ponerte en tu lugar de una manera bastante grosera y públicamente. Vas andar con muchas ganas de una relación en caso de estar soltero o soltera, dale y que nadie te quite esas ganas. Es probable que te sientas solo o sola en estas semanas, aprende acercarte más a tu familia y convivir más con ellos, recuerda que son tu punto débil. Una amistad te buscará pa´ pedirte un consejo; sino sabes que recomendarle no le digas nada pues los errores que cometa serán tu culpa. Podrías sentir rencor por alguna persona que te rodea al ver sus actitudes que ha tenido contigo. Cuidado con cambios en tu economía que te pueden afectar. Es momento de ponerte ya las pilas y dejar de estar de flojo o floja, estos días son para reflexión y pensar hacia dónde te diriges y con quién te diriges. Te sentirás ignorado o como cero a la izquierda con cierta persona. Si tienes pareja te espera una situación que los hará más unidos. Nunca te quedes con ganas de nada y aprovecha la vida que tienes ahora que es posible.

VIRGO

Échale muchas ganas a tu trabajo pues se están por consolidar grandes sueños en tu vida, tu carácter ha mejorado mucho y poco a poco irás dejando en el pasado a esas personas que te dañan tu existencia y tu vida. Este mes de noviembre es de cambios y de decirle a quienes te rodean sus verdades ya basta callarte lo que sientes. Sueños que te ponen en conexión con persona que ya no está físicamente. Deja de tonterías en cuestiones que no te benefician y centra más tu tiempo en cuestiones que mejoren tu economía, tu estado de ánimo y cuestiones sentimentales, grandes pruebas se aproximan, pero sabrás salir delante de la mejor manera. Aprende a no dar más de dos oportunidades o solo te arriesgaras a que te jueguen el dedo en tu boca, muchos sueños se harán realidad, pero necesitas poner mucho de tu parte pues solos no se realizarán. Si tienes pareja no te compliques la existencia y no busques fantasmas dónde no existen, bájale a tu nivel de celos o solo te expones a que te manden a freír espárragos cuando menos lo imagines. En lo laboral un terreno algo difícil, hay una persona que no te ve con buenos ojos. Podrías sentir miedo al no ver claro un asunto en la familia que te ha traído algo mortificado.

LIBRA

Si piensas hacer movimientos en tu economía, trabajo o sentimientos, hazlo, recuerda que todo cambio que realices en estos últimos meses del año repercutirá para bien al iniciar el siguiente año. Días en los que necesitarás reflexionar, te preocupas mucho por el futuro sin saber que es incierto y no sabes si estarás en él. Te viene una noticia de amistad que te hará cambiar de opinión sobre ciertas cosas. Ciertos malos comentarios o chismes por parte de amistades llegarán a ti y te pondrán de muy mal humor, que se te resbalen los chismes y ese tipo de cuestiones, recuerda lo que eres y vales y esas tonterías no te dejarán caer. Oportunidad de viaje con pareja o familia te va ir de lo mejor. Cuidado con infidelidad en caso de tener pareja, vas a descubrir unos mensajes ocultos. El amor ha de regresar a tu vida más puro e intenso que nunca, si las cosas antes no funcionaron entras en una etapa en la cual la vida y el destino te pagarán lo que te debían, te esperan muchos bellos momentos debido a cierta persona que retorna. Tiempo de perdonar y mejorar en esos aspectos que no te conducen a nada. Aprende a decir que no, no puedes resolverle el mundo y la vida a todo mundo, date tu lugar y trabaja más en ti y en tus sueños. Deja ya esas cuestiones, no te amargues por nadie y aprende a soltar, dejar ir y perdonar.

ESCORPION

Algunas veces te atontas mucho y sueles cometer p3ndejadas, desperdicias tu tiempo en cosas sin importancia y has dañado a personas que no lo merecían, ya el karma se encargará de poner las cosas en tu lugar. Una amistad va comenzar hablar pestes de ti y podría meterte en serios problemas. Aprende a creer en hechos y no en palabras vanas que al final se las lleva el viento. Siempre consigues lo que te propones y sabes ir por lo que quieres, te gusta el dinero y sabes cómo conseguirlo, las críticas a estas alturas te van de sobra pues sabes lo que vales y lo que puedes llegar a ser cuando te provocan. Date la oportunidad de dejar de mendigar amor y menos sino están dispuesto a dártelo. Mejoras económicas y reencuentros familiares que te harán valorar mucho lo que tienes. Recuerda que tu meta y objetivo deberán de estar enfocados en tu felicidad y no en las demás personas, trabaja en lo que necesitas para ti y en ser mejor persona, ahí encentrarás lo que necesitas para encontrar el balance perfecto en tu vida. Termina relación de familiar. Amores nuevos llegarán, pero para eso disfruta tu soltería en caso de tenerla, no te quedes con ganas de nada y que te valgan comentarios negativos de las demás personas que no te dan pa el gasto.

SAGITARIO

Recuerda que tu sexto sentido te avisará de una persona que quiere hacerte daño o sobrepasa contigo. Te cambiará la suerte en cuestiones de azar así que aprovecha los números 12, 45 y 78 . La llegada de amistad nueva de piel blanca se aproxima y podrías enamorarte sin razón alguna. Tu vida estará llena de altas y bajas siempre, debes aprender a disfrutar tanto los momentos malos como bellos y aprovechar la felicidad que te llega pues esta no será eterna. Recibirás noticia especial que tiene que ver con trabajo o familia. Un proyecto que tenías pensado se cancelará debido a cuestiones económicas y desacuerdos de personas. En esta semana que viene deja todo en claro, piensa lo que has hecho en este mes que inició y lo que quieres hacer, tienes todo para lograr tus objetivos y metas, pero te olvidas de ti por atender las cuestiones de otras personas. Ponte las pilas en el gym o la zumba para que recuperes a la brevedad tu cuerpazo criminal, estás comiendo muchas cosas que te engordan y va ser complicado bajar de peso más adelante. No tengas miedo de enfrentar nuevos retos pues estos te darán las armas para que en el futuro estés preparado para nuevas batallas.

CAPRICORNIO

Retorno de persona del pasado que va volver a calentarte la paparrucha. Relación de amistad se encuentra en la cuerda floja y vendrá a pedirte el gran consejo. Cambia tu forma de actuar con las personas que te buscan y te procuran, sé más considerado. Podrías sentir ganas de mandar todo al carajo, pero tu familia te dará la fuera que necesitas para salir adelante. Sentirás cierto rencor por persona de tu pasado pues la persona que eres hoy se debe a esa persona que tanto te dañó la vida anteriormente. Cambia aspectos negativos que te hagan sentir mal y ve tras metas, sueños y personas que te llene de vida y esperanza. Cuida mucho lo que comes en estos días, problemas de inflamación y gastritis se aproximan. Verás que el amor es complicado y más porque has entrado en un punto en el cual no se constituye como una necesidad para ti. Un amor a distancia desaparecerá, te enteras de fallas de su parte, infidelidades, etc.

ACUARIO

Has tenido la oportunidad de ser feliz y la has dejado pasar por atender a quien solo te ha hecho sentir mal y te ha dado tristezas y dolores de cabeza. Tu familia constituirá pieza clave de hoy en adelante, pero necesitas dedicarle más tiempo. Vienen cambios en tu humor, se te da mucho la bipolaridad, días andas de buen humor y otros que nadie te aguanta. Te podría llegar una noticia inesperada que te pondrá algo de malas. Perderás a una persona que estuvo siempre ahí para ti esperando tu atención, tu cariño y tu amor, has cambiado mucho y no eres ni la sombra de lo que eres, tus sentimientos se han quedado muy ocultos y has dejado de creer en el amor y en la felicidad, nadie es culpable de eso más que tú por permite cambiar por las demás personas. Es probable que en estos días te sientas algo raro o rara y eso se debe a que muchos de tus sueños, ponte las pilas que grandes cambios se aproximan en tu vida entre ellos entrada de ingresos económicos y se te quitará la venda de tus ojos sobre ciertas personas que te han estado mintiendo y viendo la cara.

PISCIS

Hay mucha suerte en juegos de azar, pero deberás de irte con mucho cuidado en ese plano material. Momento de que tu cuerpo sea lo más importante, haz un cambio de vida en el cual verte y sentirte bien sea punto clave de tu vida, proyectos, logros y metas. No es momento de lamentaciones del pasado sino de dar el siguiente paso para cumplir cada una de tus metas y de tus objetivos. Es momento de poner en una balanza todos esos momentos vividos y saber agradecer tanto por lo bueno como por lo malo. Aprende agradecer cada día la oportunidad de estar vivo y seguir en la lucha cumpliendo tus sueños y metas. Vienen grandes cambios en los amores y en lo laboral que te dejarán mucho que desear, pero deberás ser inteligente para tomar la mejor decisión. Ten cuidado con los días grises o deprimentes que sueles tener porque te van a hacer pensar muchas cosas de las cuales te vas a lamentar y podrías regresar a lo mismo. Viene un viaje que estarás planeando con amistades o familia en el cual te la pasarás de lo mejor pues te servirá mucho para renovar tus energías y tu forma de ver la vida.