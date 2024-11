Otra empresa de ropa de Estados Unidos entra en bancarrota y sigue la crisis

A través de un reciente comunicado, el minorista global especializado en ropa, calzado, accesorio, artículos para el hogar y más Esprit Holdings informó que ha declarado en quiebra a dos de sus filiales en Estados Unidos tras dificultades financieras y caídas en su operatividad.

La compañía detalló que la decisión involucra a Esprit US Distributions Limited (USDS) y Esprit US Retail Inc. (USRI) ya que después de una evaluación los activos combinados de ambas filiales que suman unos $40 millones de dólares no fueron suficientes para cubrir los altos costos operativos y equilibrar sus finanzas optando como última instancia en declararse en bancarrota.

Sin embargo, luego de presentar la solicitud de bancarrota en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, bajo el marco del Capítulo 7 en los aspectos legales el pasado 25 de octubre, la compañía accedió a liquidar los activos de las filiales para terminar de saldar las dudas con acreedores.

El próximo paso de Esprit Holdings ya fue anunciado por la compañía la cual optará en los próximos años por un plan de “activos livianos”, es decir que se centrará en colaboraciones y licencias con socios más estratégicos para la marca, con el objetivo principal de crecer en el mercado sin tener que pagar altos costos.

Esto será un cambio importante para la empresa y clientes. Por ahora destacó que todo lo relacionado con el proceso de quiebre de sus filiales será informado a sus inversionistas, así como también la novedosa reestructuración y enfoque que está adoptando el negocio.

