Contralor de LA denuncia: No se gasta el presupuesto para desamparados

El contralor Kenneth Mejia denunció que pese a los altos niveles de personas que viven en las calles, las autoridades de la ciudad de Los Ángeles, no gastaron todo el dinero destinado al desamparo en el presupuesto 2023-2024 que terminó en junio.

“El número de personas sin hogar sigue siendo históricamente alto», declaró el contralor Mejía.

Pero el problema – dijo el funcionario – es que la Ciudad no utilizó $513 millones, un tercio, del presupuesto récord de que disponen para los desamparados.

“El número de personas sin hogar descendió respecto al año anterior, pero sólo un 2%. Imagínense cuánto habría disminuido si el Ayuntamiento hubiera aprovechado todo el potencial de su presupuesto para los sin techo. Necesitamos urgentemente gastar más en vivienda y servicios para que la gente esté segura y dentro de casa”, enfatizó.

Según el contralor, la ciudad presupuestó $1,300 millones para servicios del desamparo y gastó o comprometió $800 millones en programas como en el esfuerzo por proveer albergues Inside Safe de la alcaldesa Karen Bass.

Su oficina hizo público que la Ciudad de Los Ángeles gastó solo $599 millones y comprometió $95 millones de los $,300 millones presupuestados para el gasto en personas sin hogar. “El importe comprometido puede acabar gastándose o no”,” dijo.

Según dio a conocer el contralor, es la primera vez que una contraloría realiza un seguimiento formal del gasto de las personas sin hogar.

“Nunca antes se había hecho un seguimiento metódico y organizado del gasto de las personas sin hogar mediante la aplicación de códigos contables y el cotejo del presupuesto con el gasto real mediante confirmaciones de los departamentos”.

Su oficina atribuye los fondos no utilizados a un acercamiento muy lento e ineficaz que es incompatible con un gasto puntual. Entre los factores, dijeron que contribuyen a esta situación, está:

Falta de personal y recursos

Esfuerzos aislados

Procesos obsoletos y engorrosos

Tecnología caduca

Ausencia de análisis de datos en tiempo real

Ejemplos de lo que no se ha gastado:

$185 millones de subvenciones estatales para programas de vivienda, asistencia y prevención de los sin techo

$112M del Inside Safe

$80M de la medida ULA para la adquisición y rehabilitación de viviendas asequibles, ayudas a los ingresos de personas mayores y discapacitadas en riesgo de pagar alquiler, protección contra el acoso de los inquilinos y defensa/prevención de los desahucios.

$30M de otras becas locales, estatales y federales

$16M para el tratamiento de opioides y de desórdenes por el uso de sustancias.

La contraloría informó que los fondos generales no comprometidos suelen regresar al fondo de reserva a final de año y gastarse en otra área a menos que se reasignen. Los fondos especiales no comprometidos no se regresan sino que permanecen en las cuentas y pueden transferirse a ejercicios posteriores.

Para el año fiscal actual 2025, el presupuesto para personas sin hogar es de $961 millones, una disminución de $317 millones o 25% en comparación con el año fiscal anterior. Esto se debe principalmente a que se dispone de menos fondos para proyectos de la proposición HHH, Inside Safe, ARP HOME, y subsidios de desarrollo comunitario en bloque.

La oficina del alcalde Bass dijo en un comunicado que el contralor declaró con anterioridad que se estaba gastando demasiado.

“La alcaldesa Bass ha estado ejecutando una estrategia prudente y global que ha reducido el número de personas sin hogar en general por primera vez en años y ha reducido el desamparo en la calle en un 10%”.

Agregaron que incluso antes de asumir el cargo, la alcaldesa advirtió que los anticuados sistemas de la ciudad se interpondrían en el camino.

Pero – expusieron en el comunicado, que mientras otros reflexionan sobre los informes acerca de problemas que han estado por décadas, la alcaldesa ha estado liderando la carga para solucionar los problemas de frente.

El recuento de personas sin hogar de 2024 estimó que había 45,252 personas sin hogar en la ciudad de Los Ángeles y 75,312 en el condado de Los Ángeles. Esto supuso un descenso del 2.2% en la ciudad y del 0.27% en el condado con respecto a 2023. Esta es la primera vez en años que el condado no ha visto un aumento en la falta de vivienda.

“Esperamos que los sin techo sigan en 4,.000, que sigue siendo un nivel récord, pero esto demuestra que tenemos que seguir gastando, y $500 millones sin utilizar es mucho dinero”, dijo el contralor.