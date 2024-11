Andre Ward cree que Terence Crawford podría vencer a Canelo

Andre Ward, excampeón mundial y comentarista de boxeo, cree que Terence Crawford tiene posibilidades de vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez a pesar de que subiría tres categorías de peso para enfrentarlo.

En una entrevista con Boxing News, Ward expresó que no hay nadie que pueda derrotar a Crawford y por eso quiere ver si Canelo Álvarez puede lograrlo, aunque dejó claro que no cree que este duelo suceda.

“Voy con Terence Crawford. Un gran salto de peso, una pelea peligrosa, pero alguien tiene que demostrarme que puede quebrar la voluntad de Terence Crawford, y él no puede hacerlo contra ti”, dijo.

Terence Crawford sigue interesado en una pelea con Canelo Álvarez en 168 libras. Crédito: Damian Dovarganes | AP

“No es una falta de respeto hacia Canelo, pero lo he dicho durante los últimos años. No estoy apostando contra Terence Crawford contra nadie en este momento. Tienes que demostrarme que puedes vencerlo, pero no creo que podamos conseguir esa pelea”, agregó.

Si el duelo se concreta, gran parte de los expertos en el deporte pronostican que Bud estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al tapatío, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema porque el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer a al campeón de 168 libras en su propio terreno.

Turki Alalshikh había estado trabajando en concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. La autoridad árabe le envió una oferta para que el duelo se realizara en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025.

Aunque Canelo Álvarez negó haber recibido la oferta, su entrenador Eddy Reynoso confirmó que sí, pero no era lo que ellos están pidiendo, ya que quieren $150 millones de dólares. Por eso, el jeque árabe había descartado que este duelo sucediera y el tapatío le dejó claro que si trabajan juntos será a su manera.

Canelo Álvarez es el favorito en una posible pelea con Terence Crawford. Crédito: Rey Del Rio/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Después de vencer a Edgar Berlanga en Las Vegas, Alalshikh y Terence Crawford volvieron a desafiar a Canelo Álvarez y, aunque el mexicano no quiso hablar al respecto, existe una posibilidad muy real de que la pelea suceda en mayo, según un reporte del periodista Sean Zittel.

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

