Pumas saldrá a devorar a Rayados en la Liguilla, asegura el zaguero felino Rubén Duarte

Pumas enfrentará a Monterrey esta semana en los cuartos de final del Apertura 2024 de la Liga MX y no se permitirán salir a especular, sino que buscarán devorar a su rival desde el minuto 1 de la serie de 180 minutos, aseguró su zaguero Rubén Duarte.

“Desde el minuto 1 tenemos que buscar anotar goles allá porque es un rival duro, con jugadores de alto nivel”, señaló Duarte en la conferencia de prensa previa al duelo de ida.

Los Pumas visitarán el jueves a los Rayados y los recibirán el domingo en una serie en la que se clasificará a semifinales el conjunto con más goles en ambos juegos; aunque si hay empate, los felinos avanzarán por mejor colocación en la tabla general durante la temporada regular.

“Si pensamos en la posición, vamos mal, eso podría ser cuando queden pocos minutos en el segundo partido; entonces se podría pensar en la ventaja, antes no”, reiteró el zaguero originario de Almería.

Con experiencia en el Espanyol y el Alavés de LaLiga, Duarte fichó con los Pumas para jugar el Apertura 2024, en el que ha sido un pilar en el esquema del entrenador argentino Gustavo Lema y, lo más importante, ha sido clave en el buen desempeño de la defensa del equipo, la segunda mejor del campeonato.

“En esta serie será importante estar bien a la defensa. En cuanto a la ofensiva, en casi todos los partidos hemos tenido oportunidades y necesitamos más acierto; yo creo que nos estamos guardando los goles para la Liguilla”, afirmó.

Sobre el parón de los equipos por la fecha FIFA y el play-in de la Liga MX, algo que ha sido criticado por algunos, al defensa y su equipo les vino bien, según mencionó.

“Nosotros tuvimos partidos seguidos y necesitábamos un respiro; a mí me ha servido porque me he recuperado”, dijo.

Finalmente, sobre las bajas que tendrá su rival, que no son menores, ya que estarán ausentes Esteban Andrada, Lucas Ocampo y Jordi Cortizo, el zaguero universitario dijo que no estaba seguro de si eso afectará o beneficiará a su rival, al que de cualquier forma calificó de “duro”.

“Tienen bajas, pero a veces no sabes si es mejor o peor porque los que entran, quieren aprovechar la oportunidad. Rayados tiene plantel extenso con jugadores de mucho nivel y serán un contrario duro”, concluyó.

